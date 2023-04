Isa Pantoja estalla tras la discusión entre Asraf y Yaiza: “¡Es intolerable!”

Supervivientes: Conexión Honduras dio comienzo como siempre de manera exclusiva media hora antes en Mitele PLUS. Ion Aramendi estaba al frente de del espacio y ha saludado a todos los colaboradores y defensores que se encontraban en plató, incluyendo a Isa Pantoja.

Esta semana la lista de nominados asciende a seis concursantes, por lo tanto, sus defensores tienen una gran tarea por delante. El presentador les ha querido dar paso para que hicieran un alegato en favor de sus defendidos. Cuando le ha llegado el turno a la novia de Asraf, esta ha realizado un brillante discurso. “Estamos viendo otro Asraf, muchos están empatizando con sus sentimientos, porque es una persona que traspasa lo que hay allí de la televisión a vuestras pantallas”, ha iniciado diciendo.

Isa Pi sobre el trato que está recibiendo Asraf en su grupo. #ConexiónHonduras7 pic.twitter.com/0CbtEwCnWq — ★𝓝𝓲𝓮𝓿𝓮𝓼 Ḁω☆ (@Nieves__AT) April 16, 2023

“También quiero hacer una mención a la supervivencia. Si hablamos de la supervivencia pura y dura, hablamos de Asraf, una persona que puede perfectamente apañárselas en una isla desierta, que puede comer caliente todos los días, que puede pescar y muchísimas más cosas”, ha señalado por último Isa Pantoja entre sonoros aplausos del público. Ion Aramendi se ha mostrado muy asombrado por sus palabras. “Vas camino de ser política”, ha bromeado.

El modelo ha cobrado mucho protagonismo en el programa y se ha ganado el cariño del público. Debido a ello ha aparecido en numerosos vídeos a lo largo de la noche, pero ha sido uno en concreto el que ha enfadado enormemente a la hija de Isabel Pantoja. Tras ver la discusión de Yaiza con el concursante, su defensora ha querido dejar las cosas claras. “No solamente son peleas de convivencia, las peleas de convivencia son normales, yo no pido que Asraf no discuta”, ha señalado en primer lugar.

“Ahora por lo menos ya está diciendo que ya ha aguantado lo suficiente y que le tienen harto. Víctima no. Él está respondiendo dentro de sus posibilidades, él no va a ponerse a gritar o a empujar a Yaiza”, ha explicado sobre el comportamiento de su pareja. “Yo creo que hay momentos en los que ya sobrepasan una línea, para mi opinión, ha llegado un punto en el que le hablan de una manera, con continuas humillaciones, que el trato me parece que es intolerable”, ha señalado Isa Pantoja abiertamente las faltas de respeto de algunos supervivientes hacia Asraf.