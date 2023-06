Isa Pantoja y Mercedes Milá se han hecho una promesa para la final de ‘Supervivientes 2023’

Hace unos días Mercedes Milá sorprendía al posicionarse justo antes de la final de Supervivientes 2023. La veterana periodista se posicionó al lado de Asraf Beno, algo que le ha acercado a su pareja y defensora en plató, Isa Pantoja.

Tras acercar posturas, Isa Pantoja y Mercedes Mila han sorprendido con una significativa promesa, que han compartido a través de sus redes sociales, de cara a la final de Supervivientes 2023. Una promesa con la que demuestran que ambas están en el mismo barco.

La hija de Isabel Pantoja ha reorganizado su agenda para centrar sus energías en apoyar a Asraf, y Mercedes Milá ha aportado su granito de arena, y así lo han compartido ambas a través de las redes sociales.

Isa Pantoja comparte el cambio físico que ha dado tras ser defensora de Asraf Beno #Supervivientes2023 https://t.co/tUHuFbWcvs — Supervivientes (@Supervivientes) June 29, 2023

Mercedes Milá no ha tenido ningún problema en dejar clara su preferencia por Asraf. «No he visto el programa de anoche entero, solo hasta el puente de las emociones y ya tengo ganador de SV 2023, no necesito ver ni un minuto más», escribía junto a una fotografía en la que se puede ver a Isa Pantoja besando a Asraf.

«Asraf Beno es el único ser humano con el que yo me iría de viaje, con él y con su chica que ha pasado, para mí, a ser una escuela de vida», añadía la presentadora. Unas palabras que Isa Pantoja no dudó en responder muy emocionada.

«Una vez más muchísimas gracias. Estoy deseando conocernos en persona y poder darte un fuerte abrazo por todo lo que me has transmitido con tus publicaciones. Pase lo que pase esto ha sido más que un concurso para mucha gente y Asraf se lleva ese cariño. Siempre agradecida», escribió Isa tras ver el último post de Mercedes Milá.

«Nuestro abrazo llegará, estoy segura y será tan grande como vosotros», una promesa de la que han sido testigos todos sus seguidores de las redes sociales. Isa Pantoja da en cada aparición una lección de compostura, educación y aceptación. No debe haber sido fácil para ella ver desde su casa el vacío que sufría su novio», expresaba Mercedes hace unos días.