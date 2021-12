No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, ‘Inocentes’ se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en Antena 3. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que, cada lunes y martes, no se pierden ningún capítulo.

El pasado martes 28 de diciembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Inocentes’. De esta manera tan concreta, fuimos partícipes de cómo Inci, aunque lo intenta, se ve incapaz de olvidar la risa de Han en la consulta de la psiquiatra. Por ese mismo motivo, trata de poner tierra de por medio.

Aunque, eso sí, la joven no puede evitar sentirse verdaderamente preocupada por él por la actitud que está presentando. Gülben, por su parte, también se convirtió en una de las protagonistas de esta entrega al tomar una decisión de lo más contundente, mientras que Neriman decide encerrarse en su habitación.

Safiye lo ha vuelto a hacer: alterar a todos. 😡 Esta vez ha puesto en peligro la salud de Neriman. 🥺 Directo ➡ https://t.co/AkVGYE0PK3 #Inocentes28Dic pic.twitter.com/cuHmiIm6Of — antena 3 (@antena3com) December 28, 2021

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de ‘Inocentes’ que se emitirá esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Es entonces cuando podremos observar cómo, poco a poco, las cosas se pondrán tensas en la casa. Sobre todo cuando Inci descubre un secreto de Neriman por el que Han terminará interviniendo.

La joven, por su parte, parece que después de todo lo que ha sucedido ha tomado la decisión de renunciar a todo. Es más, reconoce que hasta ha perdido las ganas de vivir. Ege, por su parte, estará realmente desesperado por haber decepcionado a Neriman pero, sobre todo, por no tener la oportunidad de hablar con ella.

Por si fuera poco, podremos ver cómo Esra comenzará a pensar, firmemente, en la posibilidad de que le haya pasado algo a Esat. Y es que no ha podido contactar con él. ¿Sus pensamientos serán ciertos? De ser así, sumaríamos un nuevo y grave problema a la familia. No te pierdas la nueva entrega de ‘Inocentes’, esta noche a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.