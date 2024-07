Una influencer acude a ‘First Dates’ y no encaja las calabazas de su cita: «Si no te freno…»

Si hay algo que nos ha demostrado First Dates con el paso de los programas, es que, los rechazos nunca sientan bien. Recientemente, los espectadores del formato tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Raquel, una creadora de contenido madrileña de 23 años.

La soltera explicó en su presentación que es una chica que piensa demasiado las cosas. «Yo podría haber trabajado en algo básico, normal, más cutre, pero dije que no porque nací para destacar. Y empecé a emprender en las redes sociales», comentó sobre su profesión como influencer. Su objetivo es conocer a un hombre que quiera tener una relación seria y que tenga las ideas claras.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con un ENORME 8,1%, 1.007.000 y 3.077.000 espectadores únicos y vuelve a superar a su competidor en su franja pic.twitter.com/inlXg3Bu3t — Mediaset España (@mediasetcom) June 13, 2024

Minutos después llegó Kim, un catalán de 27 años que también se dedica al mundo de las redes sociales. Pero, tristemente, esa sería la única cosa en común que tendrían. Pues, ni siquiera tuvieron atracción física. «No me ha atraído en absoluto», comentaba ella. «No me ha llamado mucho la atención», confesó él.

A pesar de este mal comienzo, los jóvenes se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, la soltera le contó a su cita cómo fueron sus primeros años de vida. Raquel estuvo en un centro de acogida desde los 11 años, algo que la marcó significativamente.

«Cuando salí me di cuenta que tenía que empoderarme porque aunque no tuviera padres que me alentaran a estudiar, tenía que buscar mi propio camino. Aposté por mí y gané», dijo con orgullo. Tras escuchar su historia de vida, fue el turno de Kim. El soltero le comentó que uno de sus defectos era que le faltaba disciplina, algo que quiere cambiar.

«Se cansa muy rápido y yo necesito a alguien constante. Veo que voy a tener que estar tirando de él y yo no estoy para tirar de nadie», manifestó Raquel en uno de los totales de First Dates. Posteriormente, ambos comenzaron a hablar de sus anteriores relaciones sentimentales. Un tema donde también tuvieron sus diferencias.

Raquel solo había tenido una relación estable de cuatro años y Kim había tenido varias, pero la más larga había sido de año y medio. «¿Qué es eso? No es nada, un telediario», comentó la participante sorprendida. Por otro lado, Raquel le contó que era una mujer muy religiosa, algo que dejó al catalán de piedra.

«Tú preguntas a cualquier joven de hoy en día y nadie es religioso», sentenciaba Kim. «A los 17 años estuve a punto de ser monja de clausura, pero llegué a la conclusión de que esa no era mi vida», explicaba Raquel. «Me da un poco de paranoia eso de la religión», confesó él. Pero, la sorpresa para él fue mayor cuando la joven le contó que era muy activa sexualmente.

«Las que parecemos más santas, luego somos las más perras. No sé si podrías seguir mi ritmo», le dijo ella. «Una chica religiosa y hablando con tanta naturalidad de sexo…», comentó Kim asombrado. Al concluir la cita, en la decisión final de First Dates, ambos no tuvieron reparos en rechazarse.

Eso sí, aunque Raquel lo rechazó, no se esperaba que él hiciera lo mismo. «Yo te he visto muy liberal, si no te freno me metes mano. Te veía con intenciones», aseveraba ella. «No hombre no, tampoco tanto, te he dicho lo de la postura porque es muy difícil de explicar», replicaba él sobre su postura sexual favorita.