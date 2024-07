Un soltero de ‘First Dates’ impacta a su cita con una confesión: «¿Sabes cómo seduzco yo?»

Arranca la semana en First Dates. El popular show de citas a ciegas de Cuatro continúa trabajando para ayudar a sus participantes a encontrar el amor. Un encuentro donde dos personas se conocen por primera vez gracias a los resultados de un estricto test de compatibilidad.

De esta manera, el programa le presentó a su audiencia a Medha, una mujer de 25 años que vive en Zaragoza. Originaria de la India, la soltera comentó en su presentación que trabaja en una empresa de comunicación, no es una persona «seria» y a veces piensan que es «borde».

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con un ENORME 8,1%, 1.007.000 y 3.077.000 espectadores únicos y vuelve a superar a su competidor en su franja pic.twitter.com/inlXg3Bu3t — Mediaset España (@mediasetcom) June 13, 2024

A nivel sentimental, Medha explicó que ha tenido varias parejas a lo largo de su vida. Pero, estas experiencias amorosas no la han marcado gratamente. «Nunca he estado enamorada», confesó a las cámaras del formato. Por ello, y consciente de que alguna vez en la vida tendrá que enamorarse, ha decidido participar en First Dates.

Minutos después llegó Imad, un hombre de 23 años que vive en Barcelona. Originario de Marruecos, el participante explicó que trabaja en el sector inmobiliario y es una persona muy alegre que se ríe «por todo». El primer encuentro entre ambos solteros fue muy positivo, pues tuvieron una buena impresión.

Con el objetivo de conocerse mejor, la pareja de solteros se trasladó hasta la mesa del restaurante para descubrir si compartían algún tipo de gusto o afición. Un intercambio de palabras donde pronto comenzaron a darse cuenta de las muchas cosas que los separaban.

«Me gusta que vayan arregladitas», le dijo el soltero. Los jóvenes comenzaron a entrar, poco a poco, en confianza. Por ello, el comensal le contó un pequeño dato a su cita respecto a su manera de ligar. «¿Sabes cómo seduzco yo? Suelto muchas bromitas. Y entre broma y broma, la verdad asoma», le dijo. Unas palabras con las que dejaba a Medha de piedra.

Posteriormente, ambos apostaron por hablar de relaciones pasadas. Imad le contó que no creía en el amor, pues determinadas experiencias de su vida habían provocado su falta de fe. La soltera, por su parte, no quiso hablar de sus ex parejas. «Yo no te voy a hablar mucho de experiencias de esas porque prefiero no hablarlo aquí», le dijo.

Medha en First Dates: «No me vas a dar ningún beso, ya te lo digo»

Esta situación provocó cierta desconfianza en el joven. «Algo oculta», comentó al equipo de Cuatro. La velada no iba marchando bien, por lo que se trasladaron hasta el fotomatón para tener un poco más de tiempo a solas, pero tampoco ayudó.

El programa les retó a darse un beso. Pero, la comensal se mostró tajante. «No me vas a dar ningún beso, ya te lo digo», le dejó claro. Un rechazo que al soltero no le sentó muy bien. Por ello, cuando llegó el momento de la decisión final, ambos lo tuvieron muy claro. Imad y Medha se negaron a seguir conociéndose en una segunda cita.