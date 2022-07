‘Idol Kids’: una concursante, entre lágrimas ante este inesperado veredicto

Idol Kids regresó este miércoles a Telecinco con una nueva entrega. El escenario del programa se volvió a llenar de talento y emoción a raudales con cada una de las actuaciones. Actuaciones espectaculares, que dejaron tanto al público como a los jueces sin palabras una vez más.

Una de las actuaciones más destacadas de la noche fue la de Eva. La joven demostró un gran potencial sobre el escenario, no obstante, los nervios le jugaron una mala pasada y fue eliminada, siendo consolada incluso por Jesús Vázquez.

«Estoy con mocos hasta arriba. Me he puesto mala antes de venir», quiso aclarar la joven de 15 años antes de bajarse del escenario. «Me cuestan mucho los tonos bajos, porque me noto super gangosa y super incómoda», añadió la concursante de Idol Kids.

«Has tenido mucha valentía al escoger un tema de Mónica Naranjo, ya que ella canta muy alto, y eso es de admirar», le dijo Omar Montes. «¡Un tema dificilísimo!», recalcaba Ana Mena para intentar consolar a la joven antes de que abandonase el escenario.

«Cariño, qué se le va a hacer, esto es un juego. Has arriesgado mucho y…», le dijo Jesús Vázquez a la concursante «No me lo esperaba», dijo ella sin poder parar de llorar. «Ha sido un impulso a seguir trabajando, porque estoy segura de que dentro de un par de años te voy a ver en un escenario», le dijo Ana Mena.

«He hecho lo que he podido en el escenario y a lo mejor los nervios me han jugado una mala pasada. Me voy feliz, aunque con la cara un poco triste», reaccionó ella antes de abandonar el escenario de Idol Kids.