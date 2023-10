‘El Hormiguero’: Silvia Abril desvela cómo se libró de una multa por ser “la Niña de Shrek”

Tras recibie el lunes a Roberto Leal y a su madre Mercedes Guillén, y el martes a las influencers Dulceida y Alba Paul, El Hormiguero ha tenido en su plató como invitadas a las actrices Silvia Abril y Carmina Barrios. La catalana ha desvelado su truco para librarse de las multas gracias a su fama.

Las dos invitadas están inmersas en la promoción de Alimañas, la nueva película dirigida por Jordi Sánchez -el conocido actor de La que se avecina que da vida a Antonio Recio- y de la que forman parte del reparto. Además de ellas, otras caras conocidas como Carlos Areces, Loles León y el propio Sánchez son los protagonistas.

Antes de su estreno en cines el viernes 27 de octubre, las actrices han contado a los espectadores que se trata de una comedia negra que cuenta la historia de dos hermanos con problemas económicos que están esperando a recibir una importante herencia de su anciana madre. El edificio que tiene en propiedad sería la solución a todos sus problemas, por lo que son los primeros en desear su muerte lo antes posible.

En una de las escenas que se pudieron ver en el programa, se puede ver a Silvia siendo detenida por un policía, momento en el que Pablo Motos sacó a la luz una anécdota de la catalana. Gracias a la fama por sus papeles en series, películas y en programas como Homo Zapping y en los formatos de Andreu Buenafuente, pudo librarse de una multa.

Todo ocurrió en Barcelona, cuando circulaba con su moto por la conocida Rambla.»Si te equivocas y tienes que ir para arriba, tienes que bajar hasta Colón y dar la vuelta. Y una cuando va en moto, siente como si fuera en bici y se sube a la acera y vuelve para arriba. Entonces, en ese momento, me pillaron dos agentes de la Guardia Urbana».

En ese momento todo se torció para la actriz: «Me pidieron los papeles de la moto, me dijeron que no tenía la pegatina de la ITV… De repente, cuando tú crees que lo llevas todo en regla, lo llevas todo fatal». Fue en ese momento cuando decidió tomar medidas: «Pensé que había llegado el momento de quitarme el casco. Entonces, me quité el casco y uno de los agentes dijo: ‘Me cago en la leche, pero si eres la niña de Shrek’».

El agente se refería a uno de los personajes más conocidos del programa Buenafuente -que se emitió en Antena 3- y con el que Silvia se ganó el cariño de millones de espectadores. «Se les olvidó la ITV, el recibo del seguro… Se les olvidó todo», ha recordado.

La jugada le salió muy bien a la invitada de El Hormiguero, que se libró de todos los problemas: «El tío se partió la caja, me estuvo hablando de que a su chica le encantaba y me dijo que si no tenía nada para darle de la niña de Shrek. Y lo que me llevé fue que no me pusieron la multa».