‘El Hormiguero’ recibe hoy a este actor que tiene mucho que contar

Tras la esperada visita de Rosalía, El Hormiguero continúa recibiendo a grandes invitados en su plató para hablar de su nuevo proyecto profesional. Pablo Motos y todo su equipo reciben a uno de los actores que más veces a acudido como invitado.

El actor Javier Cámara se sentará para presentar la segunda temporada de la serie Rapa. En esta nueva entrega de la ficción, que llegará a Movistar + el próximo 15 de junio, dos nuevos casos sin resolver volverán a unir a los protagonistas.

El intérprete llega en pleno debate sobre la gestación subrogada de Ana Obregón, gracias a la que se ha convertido en madre – abuela de una niña que es hija de Aless Lecquio. Su noticia se ha convertido en tema de debate nacional, pero él llevó la suya de una manera menos mediática.

El riojano también recurrió a un vientre de alquiler para ser padre de dos mellizos. Quizás hable en su entrevista de este tema, algo que ya hizo en el pasado en el programa La matemática del espejo: «Yo le cuento mi vida a María Santísima, pero no de golpe a dos millones de personas. No tengo ninguna barrera, si alguien se ha acercado con cariño, afecto, en un momento tal, yo no tengo ninguna cosa que ocultar».

Sobre el proceso, dio algunos detalles: Yo sé cómo ha sido, ha sido magia, y mis hijos no solamente tienen una familia, tienen más familias y una que está muy cercana aunque esté muy lejos. Y es algo difícil de explicar, es complejo. Yo entiendo que es un tema complicado y no les puedo decir nada».

El invitado de hoy de El Hormiguero no habla de forma tan abierta de su vida privada, algo que sí hizo Ana Obregón protagonizando varias portadas tras la noticia de la llegada al mundo de Ana Sandra. Habrá que esperar a esta noche para comprobar si Javier Cámara se pronuncia sobre este tema.