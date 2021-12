El pasado lunes 6 de diciembre, aunque fuera día festivo en nuestro país, tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘El Hormiguero’. Es entonces cuando recibimos la visita de Raphael, quien no dudó en presentar su nuevo trabajo discográfico titulado ‘Raphael 6.0 en concierto’. Este proyecto se grabó durante los shows que hizo en el WiZink Center el pasado año.

Pablo Motos, presentador de ‘El Hormiguero’, quiso saber qué hacía el artista de 78 años antes de comenzar un concierto. “Procuro no hablar mucho durante el día, para eso están los WhatsApp”, reconoció. Eso sí, aseguró que “en general hablo poco, ni por teléfono, porque cansa mucho la garganta. Hablo poco y canto mucho, pero en la ducha no que me ahogo”.

El cantante dio a conocer a Pablo Motos algunas de las tantas curiosidades de todo lo que ha sucedido en estos 60 años sobre los escenarios. Una de esas cuestiones tuvo lugar en su primera visita a Rusia. El presentador comenzó lanzando la siguiente pregunta: “¿Es verdad que, en vez de intérpretes, te pusieron espías?”.

Raphael no tardó en responder: “Eso nunca se va a saber. No teníamos embajador entonces. Yo siempre me preguntaba por dónde me estarían escuchando, pero creo que me han respetado mucho. No me he sentido espiado”. Aprovechando la ocasión, el cantante quiso dedicar unas palabras a Natalia Figueroa, su mujer. Además, hizo saber al presentador qué fue lo que más le cautivó de ella.

“Todo. Siempre ha tenido un aire muy especial. Es una persona de las que entran por la puerta y miras. El año que viene celebraremos 50 años juntos”, aseguró el invitado de ‘El Hormiguero’. Acto seguido, Trancas y Barrancas quisieron proponer un juego a Raphael, que llevaba por título ‘La Voz, pero al revés’.

El objetivo era adivinar si la persona que aparecía en plató cantaba bien o mal, tan solo escuchando su saludo. Después de una serie de participantes, Raphael se quedó sin palabras con el talento de Silvia Expósito. A tal punto llegó la cosa que no dudó en decir lo siguiente: “¿Dónde están los de mi casa de discos? Aquí tienen material bueno”.