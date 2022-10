‘El Hormiguero’: María Hervás se sincera sobre su pasado

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. Tras la visita de Rubén Cortada y Blanca Suárez, el programa recibió en plató a los actores Álex García y María Hervás, que acudieron para presentar su nueva serie.

Los actores presentaron El Inmortal la nueva serie de Movistar + que protagonizan y que está disponible en la plataforma desde el pasado 21 de octubre. La ficción, cuenta un drama criminal ambientado en el Madrid de los 90, inspirado en la historia de la banda de Los Miami.

Pablo Motos preguntó a los actores si creían que en la vida real los malos podían convertirse en buenos. «Yo creo que un malo se puede hacer bueno, porque en mi barrio he tenido una infancia en parte bastante parecida a El Inmortal», comenzó a explicar María Hervás sobre su conflictivo pasado.

María Hervás y Álex García nos presentan ‘El Inmortal’, una nueva serie que se estrena el jueves en @MovistarPlus #HervásGarcíaEH pic.twitter.com/LBbsSh6ZHN — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 25, 2022

«Muchas de las personas que hacían butrones cuando teníamos 16 años y que estaban en la GRUME (Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial) metidos todo el día han acabado realmente mal, pero algunos de ellos, empezando por mi primer novio, han rehecho su vida y ahora tienen curros muy guays», comentó la actriz.

María Hervás confesó que estuvo a punto de perder el papel de El Inmortal. «A mí me llamaron para hacer la serie y no es fácil que te llamen sin pedirte un casting, y me la ofrecieron de primeras. Luego se desdijeron y empezaron a pedirme pruebas pasado casi un año. No quedó nada claro si yo la iba a hacer o no», recordó.

Al parecer, a las personas que más peso tenían en su decisión, no les parecía que María encajase con el papel: «Me llegaron unos rumores, que parece ser que parte de la cumbre de los que tenían que decidir les parecía que yo no iba a poder hacer nunca un personaje de ese tipo», recordó la actriz.

«Es una chica de clase alta, hija de un cirujano plástico, y una de las personas que tenía que decidir, que era una mujer, dijo ‘es que María Hervás es de barrio y no se va a poder quitar el barrio’. Yo cogí el teléfono y llamé al productor y le dije ‘¿esa chica ha ido al teatro alguna vez? Llevo demostrando 15 años que no solo soy de barrio’».