Pablo Motos confiesa a Joaquín Sánchez cómo surgió, en realidad, ‘El Hormiguero’

Este miércoles, Joaquín Sánchez recibió a Pablo Motos, uno de los invitados más esperados en Joaquín: El Novato. A pesar de que el presentador de El Hormiguero no suele conceder entrevistas, debido a la gran amistad que mantiene con el futbolista no dudó en hacer una excepción.

Un programa en el que hablaron de su vida personal y profesional, donde a pesar del éxito que se ve a simple vista, sus logros no han caído del cielo. Pablo Motos habló de los comienzos de El Hormiguero, el programa de mayor éxito de nuestro país que ya ha hecho historia en la televisión. Sin embargo, los comienzos no fueron fáciles.

Pablo Motos explicó que idea de crear El Hormiguero partió desde su programa de radio creado en el año 2022, No somos nadie, llamando a su audiencia hormiguitas: “No somos nadie, somos hormiguitas, que tenemos una opinión de la vida”.

“Cuando íbamos a hacer un programa de televisión, nosotros teníamos ya un millón de hormigas, así que decidimos llamarlo ‘El Hormiguero’. No fue fácil vender la idea del programa. Cuando hablaba de que iban a salir dos muñecos de debajo de la mesa, pensaban este tío es idiota”, confesaba. “Yo no sabía tampoco que era un programa de autor, pero me salvó el culo”, añadía.

Durante la entrevista, Pablo Motos también habló de los momentos más duros de su trayectoria en El Hormiguero. “Cuando murió mi padre, le fui a enterrar y me acordaba de su frase de que un hombre tiene que ser serio con el trabajo, yo no le podía fallar. Cuando el dolor es tan grande y no lo conoces, tú no te puedes controlar”, señaló, recordando que esa noche presentó el programa con normalidad.

En cambio, cuando murió su madre rompió a llorar nada más terminar el programa. “A mi madre se le caían los chistes y yo intenté acordarme de su alegría durante el programa para no llorar”, expresó el presentador durante su entrevista con Joaquín Sánchez.

🐜 Pablo Motos nos cuenta cómo fueron sus noches más duras al frente de @El_hormiguero: “Aunque lo estés pasando muy mal, el programa te sirve de salvación”. ❤️#ElNovatoPabloMotos

Directo ▶️ https://t.co/nwSRTYCdu3 pic.twitter.com/Tx6mnU7OJB — JoaquinElNovato (@JoaquinElNovato) October 19, 2022

Pablo Motos también reveló que ha habido entrevistas con invitados difíciles, no obstante, no ha querido decir nombres. «Hay una ley en el show y es que nunca puedes decir el nombre de los malos invitados. Pero te digo que me he encontrado con gente que no se merecen ni cinco minutos”.

Otro de los problemas a los que se suele enfrentar el presentador es que cuando no le gusta como le sale el programa, se enfada. “Me cabreo muchísimo. Mi mujer que es la coordinadora de guion, le pido que no me hable, porque yo entro en descompresión, que me dura hasta la entrevista del día siguiente. Me empiezan a sudar los riñones”.