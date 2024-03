‘El Hormiguero’ invita hoy a los cantantes que quisieron expulsar de un avión por el olor a pies

La semana de El Hormiguero ha comenzado con la visita de los protagonistas de la nueva entrega de Los Cazafantasmas con una nueva visita de Hollywood. Para hoy, martes 19 de marzo, los invitados cambian por completo y son dos cantantes españoles muy queridos por todos.

Jose y David, los hermanos Muñoz, siguen fieles a su estilo desde que se dieron a conocer en el año 1999 con su mezcla de rumba y rock que se convirtió en un exito de ventas. 25 años después Estopa no abandona a sus fans -como si han han hecho muchos otros artistas- y se mantienen en su misma línea para que sus incondicionales puedan disfrutar de su música pese a los cambios de las modas.

Estopía es su nuevo disco y en él harán las delicias de todos los que les conocieron gracias a canciones como La raja de tu falta, Como Camarón, El del medio de Los Chichos o Pastillas de freno, entre otras muchas. Con este trabajo de 12 nuevas canciones celebran 25 años en la industria, un cumpleaños que también llevarán por toda España con una gran gira de la que hablarán con Motos y sus hormigas.

Hoy a las 24hrs sale “El día que tú te marches”, lo nuevo de @estopaoficial #EstopaEH pic.twitter.com/92FohhRnK4 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 30, 2023

El día que quisieron echar de un avión a los Estopa por su olor de pies

Fue el pasado mes de noviembre cuando los hermanos acudieron a El Hormiguero para hablar de este nuevo proyecto y anunciar dos grandes conciertos en Madrid y Barcelona para los que pusieron a la venta las entradas en ese mismo momento. Lo cierto es que los hermanos recordaron grandes anécdotas, como es habitual en ellos.

Una de ellas fue recordar cómo fue la primera vez que estuvieron con Motos en un programa, aunque en este caso el valenciano no era presentador. Hay que remontarse al año 2000, momento en el que los hermanos acudieron en pleno boom al programa La noche… con Fuentes y cía, presentado por Manel Fuentes en Telecinco la noche de los domingos.

Allí el valenciano trabajaba como productor ejecutivo y coordinador de guion, cargo que también tenía en El club de la comedia, ambos de la misma productora.

En aquella entrevista terminaron lléndose todos de fiesta tras grabar el programa. «Cada vez que había una entrevista, nos íbamos con los invitados y nos fuimos. Y vaya si nos fuimos», recordó Pablo. «Los cabrones lo que hacían es que en La noche con Fuentes te emborrachaban, con una botella de vino magnum, y con eso nos sacabais las anécdotas», desvelaron los cantantes destripando uno de los secretos mejor guardados de aquel espacio.

En aquella entrevista no dudaron en contar ante las cámaras que un viaje a México les quisieron obligar a bajar del avión por un incidente muy particular. «La sobrecargo me dijo que tenían que bajar a mi hermano del avión. Su hermano es un guarro», le dijo en un momento de lo más surrealista de su vida.

Cuándo se emitió el programa del hablaron los invitados de El Hormiguero

La noche… con Fuentes y cía se emitió entre los años 2001 y 2005 en Telecinco, siendo Manel Fuentes una de las estrellas nacidas de Crónicas Marcianas. Allí colaboraron nombres tan conocidos como Enrique San Francisco, Santi Rodríguez Eva Hache y Ángel Martín, siendo uno de los últimos trabajos de Motos antes de saltar a la radio con su propio programa, el mítico No somos nadie, que sirvió para reunir a todo el equipo de El Hormiguero.