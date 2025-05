El truco sencillo para saber si las fresas vienen de España o de Marruecos

Hay un truco de lo más sencillo que nos ayudará a saber si las fresas vienen de España o de Marruecos. Sin duda alguna, estamos ante un dilema que debemos solucionar por nuestra propia salud. Teniendo en consideración que no es lo mismo un producto que llega desde Marruecos que uno que ha sido cultivado en España. Los costes en ese país son mucho más bajos, por lo que se exporta a la UE de forma regular para venderse en grandes superficies o tiendas que buscan ese beneficio extra o, simplemente, ofrecer fresas para todos.

La realidad es que el sabor no es el mismo, ni las garantías que nos ofrecen estos elementos. Es decir, seguramente, habremos visto los problemas que han hecho que este tipo de elementos van llegando de una forma que quizás hasta la fecha no hubiéremos tenido en cuenta. Por lo que, tenemos que empezar a conseguir ese destacado cambio de ciclo que quizás hasta la fecha no hubiéremos tenido en consideración. Son días de apostar claramente por algunas situaciones del todo inesperadas que acabarán siendo las que marcarán estos días que tenemos por delante.

Las mejores fresas son de España

Sin duda alguna, nuestro país es uno de los que produce alimentos de mejor calidad del mundo. Tenemos un territorio que se ha convertido en la puerta de entrada de determinados elementos que llegan para quedarse y que pueden acabar siendo los que nos empujen a valorar más cada uno de los elementos que tenemos por delante.

La comida es uno de los elementos que más debemos cuidar. Cada uno de estos alimentos que ponemos en la mesa tienen unas propiedades que debemos cuidar y que acabarán siendo los que marcarán una diferencia importante a la hora de descubrir qué es lo que nos está esperando.

Tenemos que aprovechar al máximo algunos ingredientes que pueden acabar siendo los que marcarán estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante. Las mejores fresas que podamos probar jamás, por sí solas, son uno de los postres saludables de esta época del año.

Podremos empezar a tener en cuenta algunos detalles que pueden ser los que marcarán una diferencia importante. Sin duda alguna, tenemos que apostar por ciertos elementos que nos harán descubrir lo mejor de una fruta que podemos comer con total garantía de que son españolas.

Así sabrás si las fresas son de Marruecos

Podrás hacerte con unas fresas de calidad sabiendo si son o no españolas, descubriendo este truco para detectar las que llegan de Marruecos. Visualmente, pueden ser iguales, pero la realidad, es que debemos empezar a pensar en algunos cambios que hasta la fecha no hubiéremos tenido en cuenta.

Tal y como nos explican los expertos de la OCU: «Hay una serie de alimentos, entre los que se incluyen los frescos (frutas, hortalizas, huevos, pescados y carne), además de los otros que no han sufrido ningún proceso de transformación (como el aceite de oliva, el agua o la miel), que están obligados a indicar su origen en el etiquetado. Y también hay algunos alimentos procesados, como los lácteos o espárragos, que por normativas nacionales indican el origen solo si se envasan en España».

Siguiendo con la misma explicación, las frutas son uno de los alimentos que pueden ser claves en estos días de verano y que también deben ir marcadas con un origen en común.

Los vegetales frescos envasados deben incluir en la etiqueta el país de origen o procedencia.

Cuando las frutas y verduras se venden a granel, pueden estar en sus envases originales (donde se indica la procedencia) o dispuestos fuera de ellos: en ese caso la información sobre el origen debe aparece en carteles visibles al público en el lugar de venta.

Estos expertos han analizado gran parte de los supermercados españoles y nos dan alguna que otra alegría con ciertas señales de peligro.

La indicación de origen estaba presente el 93% de las frutas y verduras que hemos revisado.

El 95% de las patatas eran españolas, así como el 91% de los tomates y el 97% de los pimientos

El 93% de las uvas era de origen español.

El 85% de las peras también lo indicaba así

Solo el 67% de las manzanas eran españolas a pesar de estar en temporada

Curiosamente hemos encontrado un 25% de naranjas que decían ser españolas… en un momento en que no suelen estar aún a la venta.

Podemos y debemos leer el origen de las fresas en el envase, si las compramos a granel mucho cuidado, son frutas que pueden llegar de lejos y que, sin duda alguna hay que prestarles atención. Para mayor seguridad, siempre es recomendable lavar bien este tipo de fruta que se come cruda y se cultiva en países de fuera de la UE.