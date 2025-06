Tienes que visitar una ciudad de Francia con ADN español que te hará sentir como en casa, algo que quizás hasta la fecha no sabías. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de detalles que hasta la fecha no habíamos tenido en consideración. Sin duda estamos ante un lugar del país vecino para el que debemos estar preparados, un punto del planeta que quizás nos servirá para conocer un poco mejor una ciudad de esas que impresionan.

No necesitamos viajar lejos para descubrir una ciudad de Francia que quizás hasta la fecha no habíamos tenido en consideración. Habrá llegado ese momento de ver una ciudad de esas que impresionan y que puede estar mucho más cerca de lo que nos imaginaríamos. Llega un destacado cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en mente. Son días de aprovechar al máximo este tipo de puntos del planeta que tenemos cerca y que quizás nos acaben sorprendiendo, de inspiración española y con una arquitectura que impresiona, más cerca de lo que nos imaginaríamos.

ADN español tiene esta ciudad

España fue un imperio, es algo que olvidamos con demasiada frecuencia. Desde nuestro país se gestó un cambio importante que ha acabado siendo el que nos ha acompañado en unas jornadas que hasta la fecha no teníamos por delante y que pueden ser claves.

Habrá llegado el momento de aprovechar lo que tenemos cerca, de la mano de unas ciudades que pueden acabar siendo las que marcarán la diferencia. Podremos descubrir un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante y que pueden acabar siendo fundamentales.

Esta ciudad tiene espíritu español, es algo que debemos tener en consideración y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Estamos ante un giro radical que puede llevarnos a viajar más cerca de casa. Ahorramos en tiempo y en transporte y lo hacemos de tal forma que conseguimos aquello que deseamos.

Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar un destacado cambio de ciclo que puede ser el que marcará un antes y un después en estos días. Esta ciudad es realmente una de las más destacadas de Francia y está muy cerca de España.

Tienes que visitar esta ciudad de Francia que te hará sentir como en casa

Montpellier es la ciudad francesa con un cierto aire español que, sin duda alguna, debemos empezar a tener en cuenta. En especial en estos días en los que necesitamos estar muy pendientes de una serie de cambios que pueden ser claves y que quizás hasta la fecha no imaginaríamos.

Desde la web de Francia Turismo Net: «Montpellier es una de las ciudades más atractivas y animadas del Sur de Francia. Elegante y sofisticada, con un alma soleada y apasionada dictada por su proximidad al mar Mediterráneo, Montpellier tiene dinamismo de sobra. Gracias a la escasez de industria, la ciudad se ha centrado en los estudiantes y su virtuosismo, en la cultura y la remodelación urbana: arquitectos de renombre mundial enriquecen y embellecen los nuevos barrios nacientes con edificios impresionantes y detalles increíbles como los tranvías, el último de los cuales fue diseñado por Christian Lacroix, una verdadera obra de arte. Alrededor de su bullicioso centro histórico, el Écusson, encontrarás las principales atracciones de la ciudad, como la catedral y el mercado cubierto, además de numerosos y acogedores bistrós, restaurantes y calles comerciales. Gracias a su clima suave, con una media de 300 días de sol al año, Montpellier encanta a los visitantes, que también aprovechan para conocer las playas cercanas y los encierros de la Camarga»:

Siguiendo con la misma explicación, podemos organizar una escapada para ver la esplendor de esta ciudad: «El Ecusson cuenta con el mayor centro peatonal de Europa y es la mejor zona para dormir en Montpellier para visitar la ciudad a pie, sin coche ni transporte público. De hecho, lo tendrás todo a un paso: museos, galerías de arte, bares y restaurantes están en el lado de Saint-Roch, mientras que la famosa calle de l’Aiguillerie es frecuentada por los jóvenes por sus bistrós alternativos, mientras que la zona del Ancien-Courrier está llena de boutiques vintage, tiendas chic y art decó y joyerías. Es fácil perderse en este gran laberinto de calles medievales, pero es la mejor zona para alojarse en Montpellier. La zona entre la Plaza de la Comédie, la Explanada Charles-de-Gaulle y el Corum es sin duda la más concurrida. Por un lado, su proximidad a la estación la hace perfecta para quienes viajan en tren; por otro, aquí encontrarás todo lo que necesitas para divertirte en la ciudad: paseos, compras, restaurantes, bares con música en directo y terrazas soleadas. En la Explanada también se celebran festivales de la ciudad, ferias del libro y el mercado de Navidad: un lugar para conocer y mezclarse con los habitantes de la ciudad. El Beaux-Arts es un pequeño pueblo dentro de la ciudad: allí encontrarás mercados y pequeñas plazas frecuentadas por jóvenes hippies chic y amantes de lo ecológico. Aquí se respira cultura y ambiente radical, con festivales y actos de todo tipo. A dos minutos del centro, ésta es la zona alternativa de Montpellier, donde puedes encontrar alojamiento asequible y vivir un ambiente popular de conciertos callejeros, mercadillos y exposiciones de arte. Les Arceaux, que debe su nombre a los arcos del Acueducto Romano, es también una buena zona para alojarse en Montpellier. Aquí lo antiguo se mezcla con lo nuevo y los habitantes del barrio promueven la ecología, el consumo de productos ecológicos, los mercadillos y las tiendas de especias mientras tomas un té o una cerveza en la terraza. La proximidad al Ecusson hace de Les Arceaux una buena zona para alojarse, lejos del bullicio turístico del centro».