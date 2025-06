Una azafata revela el motivo por el que siempre hace frío en los aviones y se confirma que no es por lo que todos pensamos

El motivo por el que siempre hace frío en los aviones y se confirma que no es por lo que pensamos, una azafata revela el secreto. Algo que quizás nunca hubiéremos esperado y que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. En estas vacaciones, hay siempre un punto que debemos empezar a pensar y que quizás hasta ahora no pensábamos que podríamos tener. Sin duda alguna, tocará ver qué es lo que puede pasar en estos días.

Subirse a un avión significa estar pendientes de la temperatura de un avión que se convierte en viral. De la mano de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán estos días que tenemos por delante y que nos sumergirán en esos detalles que debemos tener en cuenta y que se acabarán convirtiendo en una realidad para la que quizás no estamos del todo preparados. Tocará ver qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que la temperatura del avión puede darnos más de una sorpresa inesperada.

El frío en los aviones es una realidad

No importa el destino, sino la manera de llegar hasta él. Viajar en avión es la única forma de llegar hasta este lugar que quizás hasta la fecha no habíamos ni esperado. Tenemos que estar muy pendientes de una serie de novedades destacadas que hasta la fecha no teníamos presente.

Es destacable lo que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Los viajes en avión pueden acabar convirtiéndose en algo común que, sin duda alguna, debemos empezar a preparar. No sólo con la correspondiente maleta o documentación, también con la ropa con la que viajamos.

No importa el destino, siempre tendremos a mano una chaqueta o algún que otro elemento que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Será el momento de aprovechar al máximo estos elementos que acabarán marcando una diferencia significativa.

Estamos a punto de viajar con la sudadera en la mano o con una chaqueta, para que, aunque vayamos a un lugar con calor o tengamos ropa de verano preparada no pasemos frío. Es una manera de apostar claramente por este tipo de elementos que acabarán siendo los que marcarán una diferencia importante.

El motivo por el que siempre hace frío en los aviones según una azafata

Una profesional que se dedica a viajar es la encargada de apostar claramente por una serie de novedades que debemos tener en cuenta y que puede acabar siendo lo que marque estos días que tenemos por delante. Un frío que no es cosa nuestra, sino que tiene una razón de ser.

Esta azafata ha dado una importante información en el medio británico The Mirror: «Los aviones son conocidos por ser bastante fríos, y la manta complementaria en los vuelos de larga distancia no siempre ayuda. Pero hay una razón por la que la temperatura en la cabina se mantiene fresca, según los auxiliares de vuelo. Jay Robert, miembro de la tripulación de cabina internacional y creador de A Fly Guy’s Cabin Crew Lounge, compartió la razón detrás de la temperatura de la cabina, y es más compleja de lo que podrías haber esperado. Según Robert, el mercurio frío tampoco es necesariamente algo malo, y puede terminar beneficiando su experiencia de vuelo».

Siguiendo con la misma explicación: «Hablando con UniLad Tech en 2024, Robert explicó la mecánica del sistema de aire acondicionado de un avión. «Cuando el avión está en la puerta, se enfría usando un sistema de aire acondicionado externo. Una vez en el aire, el avión depende de su sistema de refrigeración interno, impulsado por los motores», aclara. Robert pasó a explicar que los auxiliares de vuelo tienen una capacidad limitada para ajustar el termostato del avión a través de su sistema de control de cabina. Más bien, son los pilotos del avión los que están a cargo del termostato principal y cualquier cambio significativo en la temperatura es su decisión».

Este aire frío tendría una razón de ser poderosa: «Garland explicó: «Si una zona es grande y/o el sensor de temperatura está cerca de una fuente de calor, al igual que si el termostato de la casa está cerca de una ventilación de calefacción, entonces el sistema pensará que la cabina está más caliente de lo que es». Sin embargo, Robert sugirió que no se deben evitar las temperaturas frías, ya que pueden ser beneficiosas para la salud y la seguridad de los pasajeros. Al recordar trabajar en un gran avión que transportaba más de 600 pasajeros, Robert dijo que tenía que comprobar regularmente que la temperatura no superaba los 73 °F (23C). Explicó que tenía que vigilar de cerca la temperatura porque los pasajeros tienen más probabilidades de desmayarse si las temperaturas superan los 75 °F (24 °C). El aire más frío ayuda a contrarrestar los efectos del ambiente seco y presurizado de la cabina, lo que puede contribuir a la deshidratación y los mareos».