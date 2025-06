Deja de tirar el líquido del queso ricotta: lo pide un experto y es por esta razón

El líquido del queso ricotta no lo vas a volver a tirar, un experto ha dado con la razón de peso para no hacerlo. Estamos ante una forma de cocinar que puede cambiarlo todo. Son tiempos de apostar claramente por una lista de ingredientes que debemos empezar a tener en cuenta y que quizás hasta la fecha no habríamos tenido en consideración. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de novedades destacadas que serán esenciales.

Un experto pide que dejemos que hacer algo que hacemos con demasiada frecuencia, el líquido del queso ricotta no volverá a acabar en el fregadero. Podremos descubrir un tipo de receta de esas que impresionan y que pueden acabar siendo las que marcarán un antes y un después. Por lo que, habrá llegado el momento de aprovechar al máximo este tipo de ingrediente, no sólo disfrutaremos de un queso increíble, sino que también podremos descubrir un elemento que lo acompaña que quizás ha acabado siendo un gran desconocido. Este líquido puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Lo pide un experto y es por esta razón

Habrá llegado el momento de aprovechar al máximo este tipo de elementos que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante, con lo cual, aprovecharemos al máximo este tipo de alimentos que nos acompañarán. Son tiempos de apostar claramente por un tipo de quesos que triunfar.

El ricotta se ha convertido en un imprescindible que podemos disfrutar de muchas formas posibles. Desde una receta a base de dulce, con la ayuda de un poco de miel y unos frutos secos o con una combinación de ingredientes que acabará siendo el que marcará un toque salado con unas espinacas sirviendo de relleno de empanadilla o de tortellini.

La versatilidad de este ingrediente lo hace ser esencial para poder disfrutarse en primera persona de la mano de una serie de elementos que acabarán marcando una diferencia importante. Por lo que, quizás debemos empezar a pensar en un destacado cambio de ciclo que nos acompañará en estos días.

Este líquido que acompaña el queso ricotta, no sólo ayuda a que se converse mejor, sino que tiene una serie de elementos que debemos tener en cuenta y que quizás nos acompañará en estos días.

Este es el motivo por el que no debes tirar el líquido del queso ricotta

El medio La Cucina Italiana nos da las claves para no tirar el líquido del queso ricotta, algo que quizás estamos haciendo mal. Con lo cual, habrá llegado el momento de cambiar por completo una serie de novedades destacadas que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener.

Tal y como nos dicen en este medio: «El suero de leche es un subproducto del procesamiento del queso, por lo que técnicamente la ricotta no es un queso sino un lácteo. La escota, por lo tanto, es un subproducto adicional, y es igualmente valiosa tanto desde el punto de vista nutricional como «casero».

Siguiendo con la misma explicación: «Este líquido opalescente es una buena fuente de sales minerales como el calcio y el fósforo. También contiene varias proteínas de alto valor biológico, como las beta-lactoglobulinas y las alfa-lactoglobulinas», dice Cristian Panarelli, tecnólogo alimentario y divulgador científico (@alimenti_sicuri y @etichette_alimentari). Y luego continúa: «Sin embargo, también contiene lactosa a menos que se produzca con leche delactosa, así que tenga cuidado: el líquido de la ricotta puede no ser adecuado para alérgicos o intolerantes».

Nos dan algunos trucos para aprovechar este tipo de elemento: «Al igual que el agua de la mozzarella, el líquido de la ricotta también se puede utilizar de muchas maneras en la cocina y, en general, en casa, y las opciones son diferentes. «Por ejemplo – continúa Cristian Panarelli – se puede utilizar en las masas de levadura porque mejora el sabor y la textura, pero también para cocinar cereales y legumbres dando más sabor, o la pasta y los risottos. Además, precisamente por su alto contenido en proteínas, el líquido de la ricotta es perfecto para espesar diferentes tipos de preparaciones como las aterciopeladas». ¿Alguna otra idea extra de cocina? Diluya el líquido del requesón con tanta agua y riegue las plantas: se beneficiarán de la riqueza de sales minerales».

Estos expertos saben muy bien cómo aprovechar al máximo esta combinación de ingredientes que puede acabar siendo lo que marque estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en casa. Este líquido de un queso, que realmente no es un queso, es una forma de aprovechar la leche de forma casera y con una mezcla de elementos que nos pueden hacer disfrutar de un ingrediente que cada vez usamos más en nuestra cocina.