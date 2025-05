Adiós a las faltas de ortografía: el consejo de los expertos para saber cuándo usar la B y la V

El consejo de los expertos para saber cuándo usar la B y la V puede hacerte despedir por completo de las faltas de ortografía. Habrá llegado el momento de empezar a tener en cuenta algunos elementos que serán los que nos acompañarán en estos días. Son momentos de apostar claramente por una serie de detalles que se convertirán en los encargados de darnos una buena carta de presentación. Sin el correcto del ordenador que marca falta, con cada vez más ganas de escribir a mano, en una tendencia que nos hace conectar con nosotros mismos, nada mejor que ser conscientes de lo que nos dicen los expertos.

La manera de escribir dice mucho de una persona, es su carta de presentación frente a un mundo para el que debemos estar del todo preparados. Es hora de dejar salir una serie de detalles que pueden acabar siendo las que marcarán una diferencia importante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por ciertos ingredientes que acabarán marcando una diferencia significativa. Empieza a escribir ese diario o cartas que te ayudarán a sacar todo lo que llevas dentro, sin faltas de ortografía que tengan que ver con la B y la V.

Le dirás adiós a las faltas de ortografía

Todos cometemos determinados errores a la hora de escribir. Tenemos uno o varios puntos débiles que pueden acabar siendo los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos. Por lo que, habrá llegado ese momento de apostar claramente por ciertos detalles que, sin duda alguna, acabarán siendo los que marcarán una diferencia importante.

Es hora de dejar salir algunos cambios que pueden ser los que marcarán una serie de eventos que pueden ser esenciales, es hora de mirar qué es lo que podemos conseguir con la ayuda de pequeños elementos que serán los que nos acompañarán en estos momentos.

Tenemos que aprender a escribir o hacerlo mejor, si llevamos años sin hacerlo o si no hemos tenido la oportunidad de recibir la formación adecuada al respecto. Quizás el español no sea nuestra lengua, con lo cual, la diferencia de unas B que no se diferencian en nada más que en las reglas que las marcan, pueden ser las que nos darán una serie de novedades destacadas que debemos tener en consideración.

Este es el consejo de los expertos para saber cuándo usar la B y la V

Los expertos nos enseñan la mejor forma de conseguir una serie de elementos que serán los que nos darán algunas novedades destacadas que pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después. Sin duda alguna, necesitamos aprender a escribir unas letras que se parecen mucho al pronunciarse, pero son diferentes al escribirse.

Tal y como nos explican desde el blog de escritores.org, hay una serie de normas que debemos empezar a tener en cuenta a la hora de escribir correctamente.

Se escribe con B

Antes de -1 o -r

tabla, obligar, blusa, bruma, abrazar, brillo, broma, brujo, hablar, blanco.

Después de m-

ambos, ambiguo, embajador, tambor, cambiar.

En los prefijos bi-, bis-, sub-

bipolar, bilabial, bisnieto, bisabuelo, subdirector, subíndice.

En palabras que empiezan por bur-, bus-

burbuja, busto, burla, busco, bursátil, búsqueda, burdel, buscón,

En las terminaciones -ble, -bilidad, -bundo, -bunda.

Excepto: movilidad, civilidad, que son derivados de móvil y civil

flexible, amabilidad, corregible, comprable, durabilidad,

nauseabunda, tremebundo, habilidad, vagabundo.

En las palabras que empiezan por bien- o la forma latina bene-, siempre y cuando esté presente el sentido de bueno, bondad

bienestar, bienaventurado, Benefactor, beneficio, beneplácito, bienvenido.

En las terminaciones del tiempo copretérito de los verbos terminados en -ar. También las formas verbales del verbo ir en este mismo tiempo

Amaba, íbamos, ibas, caminaban, pintaba, iba, cantábamos, iban.

En todas las formas verbales, cuyo infinitivo termina en -buir, -bir, -ber.

Excepto: hervir, servir, vivir, ver, absolver, atrever, prever, volver, mover y sus derivados.

Distribuir, atribuir, prohibir, concebir, recibió, concebían, contribuir, Percibir, beber, saber, haber, caber.

Se escribe V:

Después de b-, d-, n-

obvio, enviar, invierno, subvenir, invocar, adverso, subversivo, adverbio, adversario.

Cuando las palabras comienzan con eva-, eve-, evi-, evo-.

Excepto: ébano, ebanista.

eventualidad, evidente, evocar, evaporado, evento, evitar,

evidenciar, evolución, evaluar, Evelina, evocado, evadir.

Cuando las palabras empiezan con las sílabas di-, le-, sal-, cla-.

Excepto: dibujar y sus derivados.

levita, clavar, divertido, clave, leve, clavel, diverso, salvo, levantar, salvaje.

Todas las palabras que inician con vice-, villa-, div-

Excepto: billar, bíceps, dibujo y sus derivados

Vicecónsul, Villahermosa, vicerrector, villancico, divulgar, diva, dividir, diverso.

En los adjetivos terminados en -avo, -ava, -evo, -eva, -ivo, -iva

primitivo, longeva, pasivo, activo, decisiva, octavo, nuevo, vengativa, lesivo, agresivo.

En las palabras terminadas en -ave, -eve. Excepto árabe

suave, breve, leve, ave, grave.

Todas las formas del pretérito de indicativo y de subjuntivo de los verbos tener, andar y estar

anduve, estuvimos, tuvo, estuvieras, anduviéramos, tuviera.

Todas las formas del presente de indicativo, imperativo y subjuntivo del verbo ir

Voy, vamos, ve, vaya, vayas.

Después de ol,

resolver, polvo, olvidado.