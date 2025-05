Lamine Yamal renovó el pasado martes en las oficinas del Barcelona su nuevo contrato con el club blaugrana hasta 2031, pero no se dejó fotografiar junto a Joan Laporta para inmortalizar un momento histórico para él, su familia y la entidad catalana. Extrañó a todo el mundo no ver publicadas las tradicionales fotografías post firma de contrato con el presidente y el jugador juntos. Y la razón es una excusa totalmente inesperada.

Ocurrió con Raphinha, el último en renovar con el Barcelona, y es lo lógico. Tras anunciar la firma con el extremo brasileño, el club azulgrana publicó varias imágenes y vídeos de su estrella antes, durante y después de la firma de contrato. Pero no solamente la tradicional imagen junto a Joan Laporta, muchos más documentos.

Raphinha, al igual que Araujo entre otros, posó junto a Joan Laporta tras firmar su contrato de renovación, dio declaraciones a la televisión del club y posó junto al presidente en varios vídeos junto a la maqueta del nuevo Camp Nou. Todos esos documentos no han aparecido tras la renovación con Lamine Yamal.

Fue muy extraña la renovación con Lamine Yamal. Sobre todo la forma. Se hizo el anuncio histórico de ampliación de contrato hasta el 30 de junio de 2031 antes de que cumpla 18 años, pero el club no publicó imágenes del acto. Solamente se pudo ver, a través de los medios de comunicación, al propio Yamal junto a su familia acudiendo a las oficinales del club. También a Joan Laporta y a los directivos azulgranas. Y obviamente también hay imágenes de todos saliendo con caras de ilusión y entusiasmo tras la firma de contrato.

El motivo por el que Lamine Yamal no se fotografió con Laporta

Pero la imagen de Joan Laporta y Lamine Yamal firmando el contrato no se ha visto. No se hizo. El motivo de que no se produjese lo ha desvelado el Diario Sport. La abuela paterna del joven talento azulgrana no estaba presente y Yamal quería que en esta foto para la historia estuviese presente toda su familia. Ese es el motivo de que no se realizasen ni imágenes ni vídeos de este momento histórico. Algo muy extraño y que demuestra el poder que tiene ya Lamine sobre el club blaugrana.

Todo apunta a que este acto protocolario de fotografías y vídeos de Joan Laporta junto a Lamine Yamal y su familia puedan producirse una vez que el joven jugador culé cumpla 18 años y sea mayor de edad. Ese día será el 13 de julio y es muy probable que la joven perla blaugrana pueda lucir su nuevo dorsal en el Barça. Y no será otro que el ’10’ de Leo Messi que dejará vacante Ansu Fati tras su marcha.