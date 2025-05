El padre de Lamine Yamal incendia el vestuario del Barça… ¿publicando el nuevo salario de su hijo?

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, ha causado un gran revuelo en redes sociales tras publicar una imagen con el número 19,3 tras la renovación de su hijo. El Barcelona anunció este martes la ampliación de contrato de su joven estrella de 17 años hasta 2031, que entrará en vigor a partir del 13 de julio, cuando Yamal cumpla la mayoría de edad. Pero esta historia de su mediático padre ha generado mucho debate.

El padre de Lamine Yamal es bastante conocido por dar la nota cada vez que su hijo hace una gran actuación o, como es el caso, cuando el Barça renueva su contrato. Tras anunciarse la noticia, Nasraoui empezó a gritar y a jalear a todos los aficionados que esperaban a las puertas de las oficinas del club azulgrana. Con gritos de «¡gracias a todos!» y «visca el Barça», el padre festejó el nuevo contrato que ha firmado su hijo con el club de su vida, el que le ha visto crecer como futbolista hasta convertirse en uno de los cracks del primer equipo.

No contento con eso, el padre puso una foto con Lamine Yamal en Instagram y la compartió en su historia con un mensaje: «19,3». Ese número generó mucho debate en redes sociales, ya que el cabeza de familia no especifica si son millones de euros o a qué se refiere exactamente. Todo indica que hace referencia al sueldo neto que percibirá su hijo a partir de cuando entre en vigor este nuevo contrato.

Es decir, Yamal ganaría 19,3 millones de euros por temporada y no los 8 millones que han intentado vender desde el Barcelona. Aunque algunas informaciones apuntan que su nuevo sueldo alcanzaría los 15 millones de euros por temporada. Esto convertiría al extremo español en uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla, pero no el mejor, ya que ese honor le corresponde a Robert Lewandowski con un salario anual de 26 millones de euros. Esa es la teoría que más apuntan en las redes sociales tras la publicación del padre del jugador, que 19,3 sería lo que percibiría Lamine con este nuevo contrato, sumando todos los bonus por rendimiento.

Otra de las teorías, en este caso publicada por El Chiringuito de Jugones de Josep Pedrerol, es que el 19 se refiere al número que lleva Lamine Yamal en la espalda y 3 son los títulos que ha ganado esta campaña: «Yo estoy flipando.. Yo he podido hablar con Mounir Nasraoui y se está riendo porque está viendo lo que ha causado. Y le ha hecho mucha gracia. Obviamente, Lamine Yamal no está en ese salario», empezó diciendo el periodista José Álvarez. «¿Qué número lleva Lamine? El 19. ¿Cuántos títulos ha ganado este año? 3. No suspiréis…», agregó.