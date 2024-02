‘El Hormiguero’ recibe hoy al artista que pagó 7.000 dólares por el rescate de su perro

El Hormiguero ha arrancado la semana por todo lo alto con la visita de Ilia Topuria, pero los invitados de esta semana prometen dar mucho que hablar con sus visitas. Para hoy, martes 27 de febrero, Pablo Motos recibe a un cantante que ahora mismo es una auténtica estrella mundial.

Eladio Carrión se ha colocado en lo más alto de las listas de éxitos en todas las plataformas gracias a su música, siendo uno de los artistas del género urbano que ahora mismo mueve más gente en todo el planeta. Está de enhorabuena, ya que el pasado 19 de enero publicó un nuevo disco dedicado a su madre.

Sol María, así se titula, es el nombre de su madre, siendo todo un homenaje desde la portada del mismo. Quiere dejar claro a todos que su madre es la mejor del mundo, algo que nadie duda, y aprovecha para hacerlo con colaboraciones de lujo como las de Rauw Alejandro, Duki, Yandel y Milo J.

Ciudades por las que pasará la gira del invitado de hoy de El Hormiguero

El cantante puertorriqueño aterrizará en la próxima primavera en nuestro país para comenzar una gira que le llevará por algunas de las principales ciudades de España. Esta es la lista completa, hasta el momento, de conciertos:

Gran Canaria: 17 de mayo

Tenerife: 18 de mayo

Barcelona: 23 de mayo

Madrid: 24 de mayo

Murcia: 30 de mayo

Valencia: 31 de mayo

Málaga: 1 de junio

Sevilla: 2 de junio

A Coruña: 6 de junio

Bilbao: 7 de junio

Zaragoza: 8 de junio

El secuestro de su perro Kimba

El cantante vivió un gran susto durante un viaje a Los Ángeles, al que no dudó en acudir con su bulldog francés. Son inseparables, tanto que es habitual que presuma de rechazar planes en grandes fiestas por quedarse en casa con su perro disfrutando de una buena serie.

Durante una jornada de turismo por la ciudad dejó a su peludo amigo en la casa debido a que tenía prevista una ruta en moto junto a un amigo, pero tan pronto acabó decidió acudir a verle. La sorpresa llegó cuando descubrió que no estaba allí y que una de las puertas no cerraba bien, por lo que era posible que alguien hubiese entrado para llevárselo aprovechando el tiempo en el que no había nadie.

La historia tuvo un final feliz debido a que el invitado de El Hormiguero empapeló la ciudad de Los Ángeles con la cara de su amigo ofreciendo una recompensa, algo que dio resultados. Al día siguiente recibió la llamada de un hombre que decía tener a Kimba, aunque se encontraba a varias horas de viaje, algo que no le importó. Finalmente, en el encuentro pagó los 7.000 dólares que ofrecía y recupero a su fiel compañero.

Tal fue el impacto que le dejó esta situación que incluso le dedicó algunos frases en la canción Sin frenos, en la que colabora con Duki y Bizarrap. «Yo sigo esperándote como el primer día. Solo avísame si quieres volver. Tú nunca sales de mi cabeza. Esperándote por si regresas», dice en la introducción de esta canción.