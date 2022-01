‘El Hormiguero’ recibió este martes la visita de Clara Galle y Julio Peña, dos de los actores más prometedores de nuestro país, que causan sensación entre los jóvenes. Para ambos actores era su primera vez en el programa de Antena 3, no obstante, consiguieron dejar los nervios a un lado y disfrutar de su visita de principio a fin.

Clara Galle y Julio Peña acudieron al programa para presentar su nuevo proyecto profesional, una película titulada ‘A través de mi ventana’, que se estrenará en Netflix el próximo 4 de febrero.

Hoy han venido a divertirse a El Hormiguero ¡@claaragalle y Julio Peña! #ClaraJulioEH pic.twitter.com/zgNv51mGJz — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 25, 2022

‘A través de mi ventana’ es una adaptación de las novelas juveniles de la escritora venezolana Ariana Godoy, que se han convertido en un fenómeno literario en todo el mundo. De esta forma, en la película Clara se mete en el papel de Raquel, una joven locamente enamorada de su vecino, Ares, interpretado por Julio.

“En la película nos encontramos con dos personajes que viven uno enfrente de otro y tienen las ventanas enfrentadas. Raquel tiene una obsesión poco sana con Ares. Digamos que le acosa un poquito. Tiene archivos sobre él en su ordenador, escribe sobre él, pero pasa algo con el WiFi, a Raquel le gusta mucho meterse en ordenadores ajenos y descubre todas estas cosas y cuando ella un día le está espiando, Ares le pregunta por qué lo hace y a partir de ahí empieza una historia peculiar entre dos personas», explicó Julio Peña sobre la trama de la película.

.@claaragalle y Julio Peña protagonizan “A través de mi ventana”, una película que llega el 4 de Febrero a @NetflixES #ClaraJulioEH pic.twitter.com/tz688b3wRn — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 25, 2022

En el último año, la fama de Clara Galle y Julio Peña ha crecido como la espuma. Tanto, que ambos han protagonizado videoclips de dos de los artistas del momento, ‘Berlín’ de Aitana y ‘Tacones rojos’ de Sebastián Yatra. No obstante, aún no son conscientes de la fama que han alcanzado, tal y como ellos mismos explicaron.

“Creo que todavía no le he puesto el nombre de fama… No sé, estoy como un poco ‘Hannah Montana’, porque voy a la Universidad, vuelvo… Eso sí, tengo los pies en la tierra porque estoy estudiando y sigo teniendo a mi madre dándome caña», explicó la actriz.

Vemos el trailer de la nueva película de Clara Galle y Julio Peña: “A través de mi ventana” #ClaraJulioEHhttps://t.co/Op5d2NuuwK — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 25, 2022

Por otro lado, los actores explicaron cómo rodaron las escenas de sexo que aparecen en la película, destacando la importancia de tener un ‘coach’ de intimidad para rodar esas escenas.

“Yo animo a todas las producciones que si hay escenas de sexo haya un ‘coach’ de intimidad. Hay que quitar hierro al asunto, hay cosas que desconoces o con las no te sientes seguro o incómodo contigo mismo y esa persona media entre los actores y el director. Te hace estar cómoda durante el rodaje de las escenas de sexo”, explicó Clara. Y añadió: «A mí me pilla cuatro meses antes, y me pilla…», apuntó sin poder contener la risa.