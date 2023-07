‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Orhan y Gönül hacen las paces

No es ningún secreto que Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los que no se pierden una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular.

El pasado martes 18 de julio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Sevgi se muestra dispuesto a repartir todos y cada uno de sus bienes. Es más, quiere que Ömer sea partícipe de su herencia. Además, hace saber a Ahmet que quiere que el joven viva a su lado.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Orhan y Sengül van juntos al hospital para ver a ese bebé que están esperando. Gönül va en busca de Orhan con desesperación y se muestra fuera de sí al darse cuenta de dónde está. Es más, termina quitándose el anillo mientras le hace saber que su relación se ha terminado para siempre.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, observamos cómo los Eren no dudarán un solo segundo en acoger a Sevgi, y lo harán con todo su cariño para disfrutar de una nueva etapa juntos.

Además, veremos cómo Sevgi se mostrará tremendamente dolida con Ahmet por tener como objetivo darle un medicamento para acabar con todas sus capacidades. Él tratará de justificarse, pero ella le hará saber que está tremendamente feliz al lado de Ömer, su nieto. Orhan se disculpará con Gönül y harán las paces mientras que Berk y Aybike volverán a enfrentarse en la escuela. Nebahat se quedará en shock al ver que Akif y Suzan están juntos, tanto es así que les echará de casa. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.

