‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Gönül y Orhan acogen en su casa a los Eren

No es ningún secreto que Hermanos, con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los espectadores de Atresmedia que no se pierden una sola entrega de esta sorprendente y enigmática historia.

El pasado martes 4 de julio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Orhan ha dado el paso de comprar ropa de bebé, para hacérsela llegar a Sengül. A pesar del gesto, ella sigue pensando que su bebé no va a tener padre, ya que quiere criarlo sola.

Gönül se enfada con Orhan tras haberle ocultado este gesto, recordándole que ella es su mujer. Por si fuera poco, vemos cómo Sengül y Gönül tienen un fuerte enfrentamiento, y ésta le deja caer que en realidad no está embarazada. Además, vemos cómo Ömer continúa comportándose como un auténtico maleducado desde que posee una enorme cantidad de dinero.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucederá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo Ahmet, el hijo de la señora Sevgi, se enterará de que su madre padece cáncer. Además, veremos cómo Gönül y Orhan acogerán a los Eren en su casa.

Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo Suzan se enterará de que Ömer ha conocido a su abuela. Todo ello mientras conoceremos en detalle la historia de Ahmet, que estuvo con Suzan y otra mujer a la vez, y ambas quedaron embarazadas. Su historia saldrá a la luz más pronto que tarde. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.