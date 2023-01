‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: llega la dolorosa despedida de Kadir

No es ningún secreto que Hermanos se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega tanto en Antena 3 como en ATRESplayer Premium.

El pasado martes 27 de diciembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. Un capítulo en el que l objetivo del padre de Kaan será no levantar sospechas y que piensen que solamente llora por la muerte de su novio. Melisa, inevitablemente, se derrumbará por momentos.

De esta forma, a pesar de intentarlo con todas sus fuerzas no podrá soportar tanto dolor, ya que no dejará de sentirse culpable. Tanto es así que querrá ir a casa de los hermanos y, posteriormente a la policía, y confesar lo ocurrido.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que podremos ver esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. De esta forma, seremos partícipes de cómo los hermanos viven con los casi inexistentes ahorros de Kadir. Y es que a los hermanos no les queda dinero para poder sobrevivir. No obstante, Kaan continúa viviendo en casa de Akif junto a su familia.

Por otro lado, Akif pide a Kaan que vigile en el colegio para que no salga a la luz lo sucedido. Mientras que la amiga de Melisa sigue muy afectada y desesperada por el accidente. Y os hermanos buscan al culpable, después de que una pareja pasase por delante del accidente y lo grabase todo. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.