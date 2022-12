Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en muchos aspectos.

El pasado martes 20 de diciembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Suzan se siente en deuda con Kaan tras haber confesado a todos su secreto. Así pues, no duda un solo segundo en invitarle a quedarse en su casa junto a Harika. Es lo menos que puede hacer.

Akif está realmente enfadado por el hecho de que haya salido a la luz su secreto sobre Kaan. Ömer deja a Kaan el USB que Kadir encontró en el taxi, que es el mismo con el que Nebahat pretendía chantajear a Akif. Finalmente, Kadir descubre el vídeo en el que aparece Akif acabando con la vida de su padre.

➡️Kadir descubrirá toda la verdad Esta noche y mañana a las 22:45 horas, nuevos capítulos de #Hermanos en @antena3com 📺pic.twitter.com/5oXhuLBnO6 — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) December 19, 2022

Después de todo, por fin hemos podido saber lo que sucederá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos partícipes de cómo Kadir se irá directamente a casa de Akif para ajustar cuentas. Kaan saldrá corriendo a casa de su padre para socorrerle, consciente de que puede ocurrir una tragedia.

Melisa, aunque no tiene carné, conducirá el coche de una amiga. En plena persecución, Kadir chocará con Melisa y saldrá disparado. Akif le llevará al hospital y preparará, a su vez, un plan para que su hija no termine en la cárcel. Melisa se sentirá realmente destrozada tras la muerte del joven, pero le convencerán para que no cuente nada de lo ocurrido. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.