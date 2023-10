‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Leyla obliga a Süsen a contarle la verdad sobre el accidente de Kadir

Hermanos, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas con más éxito en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni un solo capítulo de esta historia que ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

El pasado martes 10 de octubre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. Así pues, observamos cómo Asiye se encuentra buscando trabajo para poder hacer frente a todos los gastos. Todo ello mientras Gönül vuelve a insistir con Orhan, haciéndole bien que no tolera que pase más tiempo con su hijo.

Por si fuera poco, observamos cómo Akif hace saber a Orhan que le ve realmente infeliz con Gönül, pero que está radiante cuando se reencuentra con su familia. El padre de Leyla y Tolga les encuentra en casa y destroza absolutamente todo. Tras la discusión, Tolga logra escapar junto a Ogulcan.

AVANCE del capitulazo de #Hermanos de esta noche…🔜 ¡El padre de Tolga, en estado crítico tras ser atropellado por Gönül! 💥😲https://t.co/zZ3fMT7Xb9 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) October 16, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. De esta manera tan concreta, veremos cómo el padre de Tolga conseguirá sobrevivir al accidente, pero será detenido por las autoridades. Y todo después de que Tolga haya declarado y confesado los malos tratos que sufren tanto él como su hermana.

Orhan se mostrará realmente arrepentido por haber dejado a un lado a su familia, lo que provocará que Sengül se emocione al ser consciente de que no les ha olvidado. Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo Leyla se quedará en shock por el vídeo del accidente que acabó con la vida de Kadir.

En el colegio, sacarán el tema para ver la reacción de Süsen, y verán que se pone muy nerviosa. Dadas las circunstancias, Leyla obligará a Süsen a contarle la verdad sobre el accidente. La joven tratará de conseguir su silencio a cambio de dinero, pero Leyla no lo aceptará. Todo ello mientras Akif amenazará a Leyla para que no cuente nada. ¿Lo logrará? No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.