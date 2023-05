‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Emir chantajea a las chicas tras el accidente

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, desde luego, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

El pasado martes 2 de mayo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo la dueña del restaurante no es tan buena como puede llegar a parecer. Y es que quiere vengarse de Sengül después de que ésta intentase sabotear su negocio. Por ese mismo motivo, esconde su pañuelo en la cama de Orhan, para que Sengül lo encuentre.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Orhan se muestra verdaderamente destrozado. Es entonces cuando toma la decisión de pedir el divorcio a Sengül. Todo ello mientras Emir está con Harika en su coche y, tras tratarla mal, ésta le echa spray. Las amigas de la joven tratan de rescatarla, dejándole inconsciente. Emir termina teniendo un grave accidente con el coche.

🧡 Un nuevo capítulo de #Hermanos hoy, en @antena3com 🔝 La ficción fue en abril la serie internacional más vista de la TV (1,2 M y 13,4%) Esta noche…https://t.co/8yLZGKJtX7 — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) May 8, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo las chicas estarán realmente desesperadas al ver que el coche de Emir se ha hundido. Llamarán a urgencias, pero se esconderán.

Y es que no podrán contar la verdad de lo sucedido. Las autoridades rescatarán a Emir y ellas estarán preocupadas por si las consideran culpables de lo ocurrido. Afectadas, las jóvenes comenzarán a comportarse de manera extraña. Tratarán de disimular lo ocurrido hasta que Emir aparece en el colegio.

Como no podía ser de otra manera, el joven chantajeará a las chicas: serán sus esclavas a cambio de no contar a la policía que el objetivo que tenían era acabar con su vida. Sengül encontrará el pañuelo de Gönul y ésta, delante de Orhan, se inventará que no ha hecho nada. Finalmente, conseguirá su objetivo. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.