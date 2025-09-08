«Me he quedado tiesa»: la reacción de una comensal de ‘First Dates’ al ver que no la invitaban

El mes de septiembre ha dado el pistoletazo de salida de manera oficial y en First Dates no iba a ser menos. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en un indispensable para Mediaset España, pues cada vez son más los espectadores que quieren seguir de cerca las citas de los solteros. Un encuentro televisivo que, recientemente, nos presentó la cita de Jesús. El participante, de 23 años, explicó en su presentación que trabaja como modelo. Pero, compagina su trabajo con sus estudios de asesor de imagen y estilista. Debido a que fue el primero en llegar a local, fue recibido por Carlos Sobera. «Eres la elegancia personificada», señaló el presentador al conocerlo.

Mientras esperaba a su cita, el participante le contó al comunicador que en su tiempo libre le gusta jugar al baloncesto y al ajedrez. Asimismo, se definió como un hombre «romántico, atento y detallista». Por lo tanto, respecto a lo que quiere en su próxima pareja, lo tiene claro. «Muy femenina, que se cuide, indicó. Así pues, teniendo en cuenta sus requisitos, la organización del programa le programó una cita con Paula. La joven es una dependienta y estudiante de 20 años. Una participante que se presentó como una chica muy directa e intensa.

«Soy como el típico perro chiquitito supersociable y que le ladra a los perros más grandes, sin darse cuenta de su propio tamaño», dijo en su presentación. La primera impresión entre la pareja de solteros fue un poco particular. Pues, mientras el joven se mostró contento con la elección de su cita. Ella, confesó que no era el prototipo de hombre que le suele gustar.

Sin embargo, poco tardó la joven en cambiar de opinión. Tras pasar a su mesa en el restaurante, los jóvenes comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, ambos descubrieron que compartían una pasión por el ajedrez, el cine y el interés por el mundo de la moda. «No sabía yo que podía haber encajado tanto con la personalidad suya», comentaba el soltero.

Paula, por su parte, indicó que le parecía un chico interesante. «Tenemos una forma de ver las cosas muy distinta a la gente de nuestra edad. A mí me han educado más a la antigua. Y por eso tengo mi forma de pensar y de ver las cosas. Se me hace más cómodo ser detallista y caballero, como eran antes, y que una chica lo acepte y vea que es así, porque me sale», confesó Jesús.

Pero, estas palabras poco coincidieron con lo que hizo a la hora de pagar la cuenta. Y es que, incluso, Paula se quedó sin palabras. Pues, el soltero pagó solamente con un billete de 20 euros. Un gesto con el que dejaba claro que no iba a pagar la cena de su cita.

Paula sobre el gesto de su cita de ‘First Dates’: «Eso me molesta»

«Me he quedado un poco tiesa. Porque he dicho, ‘¡no entiendo nada!’. Lo que dices y lo que haces no tiene ningún tipo de concordancia, y eso me molesta. Si eres capaz de decirme que eres tradicional, ¿qué entiendes tú por tradicional, entonces?», comenzó diciendo la joven. «Aunque me haya parecido un chico majo, para mí no tiene concordancia lo que dice y lo que hace y me crea a mí una inseguridad. No sé qué estás intentando transmitir, con lo que realmente estás haciendo. A quién intentas impresionar, ¿a ti mismo o a mí?», comentó con indignación.

De hecho, este gesto fue suficiente para ella saber lo que haría en la decisión final de First Dates. Pues, aunque disfrutó mucho la velada, lo que hizo a la hora de pagar la cuenta no le gustó nada. «Hay cosas que no he visto claras y que no hemos profundizado, y que son muy importantes a la hora de tener una relación. Y eso me ha hecho tirarme para atrás», le dijo antes de irse. Un «no» a una segunda cita juntos.