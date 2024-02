Cada vez son más los solteros de nuestro país que se animan a encontrar el amor de la mano del equipo de First Dates. El popular show de citas a ciegas de Cuatro sigue demostrando que ha sido uno de los mayores aciertos por parte del grupo de comunicación, y las cifras de audiencia lo reflejan.

La pasada noche del jueves 22 de febrero, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a solteras como Anabel, una joven a la que siempre se le ha dado bastante bien ligar. Completamente nerviosa, la comensal se adentró en el local del amor para vivir la experiencia que tantas veces había visto por televisión.

El restaurante del amor abre sus puertas❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates22F en directo en @cuatro 🔴 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/sv98Zgxe3h — First Dates (@firstdates_tv) February 22, 2024

Su cita fue Alejandro, un colombiano de Cali. «La capital mundial de la salsa, de Cali al cielo», dijo el soltero en su presentación. La primera toma de contacto entre la pareja no pudo haber ido mejor, pues la chispa entre los solteros surgió desde la primera mirada. Eso sí, aunque Anabel no hubiese tenido buena suerte con los chicos de Cali que habían pasado por su vida, no negó sentirse atraída por el joven.

«Alta, rubia y blanca, un peluche, una belleza. Lo importante es que no me ha probado a mí», dijo Alejandro. Poco a poco, la velada fue transcurriendo y la conexión entre la pareja de solteros iba creciendo. Todo ello mientras sacaban a la luz sus tácticas de seducción.

En un rincón apartado, Anabel y Alejandro decidieron bailar salsa y se entregaron a juegos provocativos. El ambiente fue adquiriendo cierto calor para los participantes, por lo que decidieron pasar al siguiente nivel. Fue entonces cuando el colombiano le dijo a la soltera que él no es de hacer tríos, pero le gustan otros juegos.

Anabel encuentra en #FirstDates22F al colombiano que estaba buscando: “Me he dejado llevar, perdón, mamá” https://t.co/4A0xyXipra — First Dates (@firstdates_tv) February 22, 2024

Anabel se quedó encantada al saber que a su cita le gustaba el rollito de 50 sombras de Grey, popular saga erótica. En el reservado del programa, la pareja no dudó en tener otro tipo de acercamiento y dieron paso a la seducción con antifaz y pluma incluida.

Pequeños acercamientos con los que los solteros dejaban más que claro que lo que ambos sentían por el otro era completamente mutuo. Por ello, Anabel fue al grano y le preguntó qué harían si estuviesen en su casa. Una cuestión que acabó con ambos fundiéndose en un apasionado beso. Pero, fue al concluir el momento cuando llegaron los arrepentimientos.

«Me he dejado llevar, perdón mamá», dijo la soltera avergonzada. Al concluir la velada, y como era de esperar, la pareja no tuvo muchas dudas en la decisión final de First Dates. Ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera del programa, garantizando un futuro muy prometedor juntos. Un encuentro que concluyó con un par de besos de los comensales.