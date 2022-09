Harry Styles, en su último concierto, bromea sobre el supuesto escupitajo a Chris Pine

Los nombres de Harry Styles y Chris Pine han llenado las redes sociales desde la pasada semana. Y el motivo no es otro que su visita al Festival de Venecia, donde se proyectó la película No te preocupes, querida, dirigida por Olivia Wilde, y empezó a debatirse sobre un supuesto escupitajo.

El video en cuestión, que está generando muchos comentarios por la tensión que habría en el rodaje y los desencuentros entre sus actores, Florence Pugh, la propia Olivia Wilde, Shia LaBeouf, quien habría dejado el filme, se vio fuera de concurso en el festival, y allí estuvieron la directora y algunos de los actores de la película.

Al sentarse en su asiento, el movimiento de Harry Styles y la reacción de Chris Pine hizo pensar que el cantante escupió a su compañero, pero parece que no fue así y todo se debió a un absurdo debate en redes. De hecho, el propio representante del Pine desmintió estos hechos.

Chris pine just wondered where his sunglasses were after the applause. And he zoned out (likes he’s been doing all day) and realised it’s in his lap. So I am sorry to say harry styles did not spit on him. pic.twitter.com/7b4GoCvnHJ

— priscilla (@cinemazietgeist) September 6, 2022