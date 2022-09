Harry Styles recibe su primer premio como actor, gracias a ‘My Policeman’

Harry Styles se encuentra en el mejor momento de su carrera. El artista británico no deja de cosechar innumerables logros profesionales y esta misma semana ha sumado un premio muy especial a su larga lista de premios, al recibir el primero como actor por su papel en la película My Policeman.

Desde que se dio a conocer hace más de una década con el grupo británico One Direction, Harry Styles ha acumulado a lo largo de todos estos años una larga lista de premios. Una lista que ha aumentado considerablemente desde que comenzó su andadura en la música en solitario.

No obstante, a sus 28 años, el artista británico acaba de recibir uno de los galardones más especiales de su carrera. Entre otras cosas, debido a que se trata del primer premio que reconoce su talento como actor, un mundo al que cada vez se siente más vinculado.

Harry Styles, Emma Corrin and the rest of the cast of MY POLICEMAN are presented with the TIFF Tribute Ensemble Award at the TIFF Tribute Gala, the first major awards ceremony of the season… pic.twitter.com/rdSr097QbA

Harry Styles junto al resto del elenco de actores de My Policeman, fueron premiados con uno de los TIFF Tribute Awards. Unos premios que se celebran dentro del Festival Internacional de Cine de Toronto, y que a diferencia de los premios que se otorgan según la audiencia o votación del jurado, en esta ocasión se entregan a personas u organizadores seleccionadas por la junta.

El actor se subió al escenario junto a Emma Corin en el Fairmont Royal York, Y una vez allí, Harry Styles quiso realizar un breve agradecimiento por este premio antes de dar paso a su compañera: «Muchas gracias a todos en nombre de todos nosotros, por este maravilloso, maravilloso premio. Nos ha encantado trabajar en esta película y esperamos que la disfrutéis», señaló visiblemente emocionado.

#MyPoliceman co-star Rupert Everett also took the stage at the #TIFF Tribute Awards to thank the crowd and remark on how honored he was, «to be part of such an interesting story ,to remind how difficult things were for gay people in the 1950s» https://t.co/V9hM9WUOTF pic.twitter.com/7w8i42keKl

— Variety (@Variety) September 12, 2022