Harry Styles decide cancelar su concierto en Copenhague por este motivo

El artista Harry Styles se ha tenido que ver en la tesitura de cancelar su concierto en Copenhague tras el tiroteo masivo que la ciudad sufrió el pasado domingo en el centro comercial Field’s.

El tiroteo se produjo cerca de la sala Royal Arena, en la que iba a actuar Harry Styles. El trágico suceso acabó con la vida de tres personas y varias más resultaron heridas. El autor de la masacre, un joven danés de 22 años, causó un gran temor en la capital de Dinamarca.

El intérprete de At It Was tenía previsto actuar el pasado domingo en la ciudad con motivo de su gira Love On Tour, y con todas las entradas vendidas (más de 17.000), se vio obligado a no llevar a cabo el concierto por motivos de seguridad.

Harry Styles tenía en mente actuar en el Royal Arena, sala de conciertos cercana al lugar de los hechos, pero, aunque la policía no ve indicios de terrorismo en el tiroteo, el artista se ha curado de espanto y ha decidido cancelar su actuación.

El ex integrante de One Direction se ha pronunciado vía Twitter tras su firme decisión de no actuar en la ciudad: «Estoy desconsolado junto con la gente de Copenhague. Adoro esta ciudad. La gente es tan cálida y llena de amor», tuiteó. «Estoy devastado por las víctimas, sus familias y todos los que sufren. Lamento que no podamos estar juntos. Por favor, cuidaos los unos a los otros».

I’m heartbroken along with the people of Copenhagen. I adore this city. The people are so warm and full of love.

I’m devastated for the victims, their families, and everyone hurting.

I’m sorry we couldn’t be together. Please look after each other. H

— Harry Styles. (@Harry_Styles) July 3, 2022