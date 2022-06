Harry Styles hace realidad el sueño de un fan en su concierto de Wembley

Harry Styles lo ha vuelto a hacer. El artista británico continúa con su imparable gira mundial, y durante su concierto en Londres, en el emblemático estadio de Wembley, volvió a demostrar que no solo es un gran artista, sino que también es una gran persona.

Durante todo el concierto se vivieron momentos muy emotivos, pero sin duda, el momento más especial de la noche llegó cuando Harry Styles cumplió en directo el sueño de un fan que se encontraba allí presente entre el público.

El artista británico, ex componente de One Direction, vio como un fan le enseñaba un mensaje y pidió ver el texto más de cerca. Un texto que había escrito un joven fan italiano llamado Mattia, y tras leerlo, Harry se lo enseñó a la multitud desde el escenario: «De Ono a Wembley: ayúdame a salir», se leía en el texto.

Wembley, last night was one of my favourite shows we’ve ever played. I don’t know where to begin thanking you, I’m completely overwhelmed. I’m so grateful, I’m so happy. Thank you, thank you.

I love you all. See you later. H

— Harry Styles. (@Harry_Styles) June 19, 2022