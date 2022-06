Harry Styles ha vuelto a sorprender a sus fans una vez más. El artista británico ha ofrecido una versión muy íntima y personal de Boyfriends, una de las canciones incluidas en su último álbum de estudio, Harry’s House, estrenado el pasado 20 de mayo, a través del conocido canal de YouTube The First Take.

El famoso canal de YouTube The First Take nace de una iniciativa japonesa y se describe así: «un canal de YouTube dedicado a fotografiar a músicos y cantantes actuando en una sola toma. UNA SOLA TOMA, UNA SOLA VIDA». De esta forma, el artista británico ha querido unirse a la iniciativa.

En el vídeo, Harry Styles aparece acompañado por algunos de los miembros de su equipo. Entre ellos, los coros de Sarah Jones y Elin Sandberg, también la voz y guitarra de Ny Oh y la guitarra acústica de Mitch Rowland. De esta forma, todos los presentes en el vídeo crean un clima muy personal, donde el artista muestra su versión más sentimental.

Harry for The First Take “Grammy Award-winning global pop icon Harry Styles, performing «Boyfriends» from his chart-topping 3rd album Harry’s House. An original rendition of this song in one take- a delicate & intimate performance filled with beautiful harmonies” pic.twitter.com/KyZNrh6KKh — Harry Styles Updates. (@TheHarryNews) June 13, 2022

Como era de esperar, el vídeo del artista británico publicado en el canal The First Time ha creado una gran expectación. De esta forma, no ha tardado en colarse en los primeros puestos de las tendencias de la plataforma de vídeos a nivel mundial.

Boyfriends es una de las canciones más exitosas del nuevo disco del artista británico, Harry’s House. Una canción que Harry Styles ha incluido en el setlist de los conciertos de su gira mundial, y que gracias a esta versión publicada en YouTube ahora ha cobrado una nueva vida.