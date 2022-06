Harry Styles: el motivo por el que no pudo interpretar a Elvis en su película

Harry Styles está viviendo uno de los mejores momentos profesionales desde que comenzó su carrera en la música en solitario. Tras el lanzamiento de su último álbum de estudio, ‘Harry’s House’ el pasado 20 de mayo, el artista británico se hacía con el número uno de ventas en Estados Unidos en tan solo tres días, todo un hito para él.

El artista británico no solo triunfa en la música, sino que también está cada vez más centrado en su carrera paralela como actor. Sin embargo, hay un proyecto cinematográfico que se le resistió, tal y como él mismo explicó durante una entrevista.

No todo el mundo sabe que Harry Styles era un firme candidato para meterse en la piel del Rey del Rock, en la nueva película de Elvis. No obstante, finalmente este papel se lo llevó el actor estadounidense Austin Butler. Una película que verá la luz el próximo 24 de junio en Estados Unidos.

Baz Luhrmann explains why Harry Styles wasn’t cast in the upcoming ‘Elvis’ biopic starring Austin Butler:

“Harry is a really talented actor. I would work on something with him, the real issue is, he’s Harry Styles. He’s already an icon.» pic.twitter.com/vyak5VXDia

— Pop Crave (@PopCrave) June 7, 2022