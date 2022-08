El artista británico Harry Styles sorprendió a sus fans durante su último concierto con su espontánea reacción después de que alguien del público le tirase nuggets de pollo. Una reacción con la que volvió a demostrar su gran sentido del humor y cercanía con sus fans

Durante su concierto en el Madison Square Garden de Nueva York en el marco de su gira Love on Tour, el artista británico vivió uno de los momentos más surrealista de la gira, cuando se percató de que alguien del público le estaba lanzando nuggets de pollo.

Lejos de enfadarse, de pedir a los miembros del cuerpo de seguridad que echasen a esa persona o de abandonar el escenario, Harry Styles sorprendió a todos los presentes con su curiosa reacción, dejando de cantar por unos instantes para dirigirse directamente al público.

La reacción del artista arrancó las carcajadas de sus fans, debido a que primero se quedó en shock y acto seguido expresó: Muy interesante, un enfoque muy interesante», empezó diciendo el cantante al ver lo que le habían tirado: ¿quién ha tirado los nuggets de pollo?.

«No como pollo, lo siento. No como carne», dijo entre risas Harry Styles repitiendo la última frase en italiano y generando las risas entre sus fans, que le pedían que les lanzase los nuggets a ellos. En ese momento, Harry arrojó uno de los nuggets al público diciendo: «Aquí tenéis, podéis recuperar el nugget», asegurando que el trozo de pollo que le habían lanzado estaba «frio y viejo».

«No os lo comáis», advirtió al público al ver que estaban buscando el nugget en el suelo. «Ahora está en el suelo. No vayáis a buscarlo. Conseguiremos más pollo. No sufráis», continuó diciendo el artista británico entre risas antes de continuar con el concierto.