Harry Styles se cuela en la lista de las giras más exitosas de la historia

Billboard Boxscore ha hablado. Desde hace cuatro décadas es conocida por publicar el registro de las giras musicales más exitosas de la historia. Por ello, y como no podía ser de otra manera, su lista ha vuelto a ser actualizada y a ella se ha incorporado uno de los artistas británicos más queridos de la industria. Efectivamente, el mismísimo Harry Styles.

Formar parte de esta gloriosa lista es un logro del que solamente pueden presumir unos pocos. Cada uno de los tours analizados y que han sido catalogados como los más exitosos tienen una serie de aspectos en común. Tal y como ha quedado estipulado, todos han conseguido generar más de 400 millones de dólares y han contado con millones de asistentes en sus presentaciones.

El décimo en ocupar la lista es Harry Styles. El artista de 29 años lleva recorriendo el mundo entero con su Love On Tour. Una gira que comenzó el pasado 2021 y que concluirá este 2023. Hasta la fecha, el intérprete de As it was ha recaudado más de 418 millones de dólares. Una cifra de infarto a la que se suman los 3,2 millones de personas que han acudido a verle en total durante sus 138 shows.

Cabe señalar que Styles todavía se encuentra de gira, por lo que no nos extrañaría que en los próximos meses logre subir posiciones en la lista. De hecho, dos de sus últimos conciertos tendrán lugar en nuestro país el próximo mes de Julio. Sin lugar a dudas, un hito más en la exitosa carrera del británico.

Asimismo, los siguientes es continuar la lista son: AC/DC – Black Ice World Tour, Roger Waters – The Wall Live, Coldplay – A Head Full of Dreams Tour, The Rolling Stones – No Filter Tour y A Bigger Bang Tour, Guns N’ Roses – Not in This Lifetime Tour, U2 – U2 360º Tour y Ed Sheeran con su The Divide Tour. Todo ello para encabezar el ranking con el inigualable Elton John y su Farewell Yellow Brick Road Tour.