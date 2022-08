Harry Styles comparte los primeros detalles de su nuevo disco

Harry Styles está viviendo un 2022 completamente pletórico a nivel profesional. Desde que el pasado 20 de mayo lanzase al mundo su tercer proyecto discográfico como solista, Harry’s House, el británico no ha parado de sumar hitos a su lista. Además de ser número uno a nivel mundial con su icónico tema As it was, el artista también se prepara para volver a dar el salto a la gran pantalla.

El próximo 23 de septiembre, el mundo podrá disfrutar de la segunda producción cinematográfica de Styles, Don’t Worry Darling. Pero, no será la única, pues en noviembre verá la luz su tercer proyecto, My Policeman. Y es que, lejos de quedarse con los brazos cruzados, Harry Styles ha confesado que no solo se encuentra 100% enfocado en su tour mundial, el cual ya está realizando paradas por Estados Unidos, sino que, también, HS4 viene de camino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rolling Stone (@rollingstone)

Convirtiéndose en el protagonista una vez más de la portada de la revista Rolling Stone, el británico ha señalado que ha vuelto al estudio con su equipo. Unas palabras que solamente pueden significar una cosa, ha comenzado a componer los nuevos temas de su cuarto disco.

«Siempre estoy escribiendo. Creo que todos estamos emocionados de volver al estudio de grabación, lo cual es una auténtica locura porque hace apenas nada que lanzamos un álbum de estudio», ha confesado. Unas declaraciones que han revolucionado por completo las redes sociales, y no es para menos.

«Suena como el más grande y el más divertido, pero es de lejos el más íntimo (…). No parece que mi vida vaya a terminar si este álbum no es un éxito comercial», explicó en su momento sobre Harry’s House. Sea como sea, una cosa está clara, el tercer proyecto discográfico del intérprete de Love Of My Life no ha podido ser más exitoso.

De momento, Harry Styles no ha querido revelar más detalles de lo que se está cosiendo en el estudio de grabación. Eso sí, las composiciones ya están fluyendo por su cabeza, por lo que, quién sabe, quizás se encuentre en el proceso de creación de su próximo hit mundial.