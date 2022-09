Harry Styles comparte el making off del videoclip de ‘Late Night Talking’

Hace menos de un mes Harry Styles sorprendió a sus fans con el lanzamiento del videoclip de Late Night Talking, una de las canciones incluidas en su reciente álbum de estudio, Harry’s House. Y como era de esperar, el lanzamiento fue todo un éxito, sumando hoy en día 33 millones de visualizaciones.

El artista británico compartió en su canal de YouTube el pasado martes 6 de septiembre el making off del videoclip. Un vídeo en el que sus fans pueden ver exactamente cómo la estrella del pop y su equipo lograron todas esas acrobacias, desde los infinitos túneles de sábanas, hasta el colchón que mágicamente condujo por las calles de Londres.

En este nuevo video, Harry Styles trepa a través de un túnel elevado de sábanas blancas, mientras le sigue detrás de una cámara que se mueve hacia atrás mientras canta la letra de la canción y su equipo supervisa que todo salga tal y como estaba planeado.

