Guille Milkyway quién es el nuevo jurado de OT 2025, cantante de La Casa Azul: edad, su pareja e hijos

Este 15 de septiembre, los suscriptores de Prime Video tendrán la oportunidad de ver el gran estreno de Operación Triunfo. El popular talent musical vuelve a la pequeña pantalla y lo hace de la mano de nuevos triunfitos. Un lanzamiento muy esperado donde Chenoa volverá a convertirse en la maestra de ceremonias. Pero, además, contará con miembros del jurado de lujo. Pues, Abraham Mateo, Leire Martínez (ex vocalista de La Oreja de Van Gogh), Guille Milkyway (cantante y DJ) y la periodista musical Cris Regatero serán los encargados de valorar las actuaciones de los concursantes.

El líder de La Casa Azul, Guille Milkyway, regresa al formato y, en esta ocasión, lo hace con una nueva labor. En otras ediciones como en la del 2017, formó parte del programa y lo hizo como profesor de historia musical en la academia. Un trabajo con el que pudo pulir los primeros pasos de estrellas como Aitana o Amaia, entre otros. Ahora, el artista vuelve al talent show, pero lo hace con una labor más importante. Pues, se sentará en la mesa del jurado para valorar las actuaciones de los concursantes. ¡Te lo presentamos!

Su carrera profesional

Nacido el 25 de abril de 1974 en Barcelona, Guillem Vilella Falgueras es un

cantante, compositor, DJ y productor musical. Conocido artísticamente como Guille Milkyway, forma parte de la banda La Casa Azul. De hecho, a lo largo de su recorrido, ha lanzado varios EPs y LP. Todo ello sumado a numerosos proyectos discográficos.

Asimismo, ha sido la mente maestra de algunas de las sintonías publicitarias más icónicas de nuestro país como, por ejemplo, Amo a Laura (Los Happiness) de MTV España. Además, ha colaborado en programas de radio como

El día de COM Ràdio y El món de RAC1. Una carrera profesional completamente exitosa que sigue creciendo a pasos agigantados.

Poco a poco, y con el paso de los años, Guille Milkyway ha conseguido hacerse un hueco en la industria de la música, del cine y la televisión. De hecho, en el 2010 fue premiado con el Premio Goya a la mejor canción original por Yo, también. Asimismo, fue el productor del disco En Libertad, que recopila éxitos del cantante Nino Bravo.

Su lado más personal

En redes sociales, Guille Milkyway se muestra como una persona muy cercana con su público. De hecho, en plataformas como Instagram acumula más de 33.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales.

Por otro lado, a nivel sentimental, el artista siempre se ha mostrado como una persona muy reservada con su vida privada. Pero, se sabe que mantiene una relación sentimental con Silvia Sanz. Una historia de amor con la que han dado la bienvenida al mundo a hijos en común.