Lopetegui consigue con Qatar la clasificación para el Mundial tras ganar a Emiratos

Julen Lopetegui estará en el Mundial 2026, después de conseguir una clasificación histórica con Qatar. El entrenador español ha conseguido guiar a la selección árabe a la segunda cita mundialista de su historia, después de participar en 2022 en el que ellos mismos organizaron. Ahora, con el vasco como seleccionador, han logrado una inédita clasificación por la vía deportiva, tras imponerse a Emiratos Árabes Unidos por un sufrido 2-1.

Sólo les servía ganar a los qataríes para certificar su presencia en el Mundial, después de cuatro rondas clasificatorias en Asia. Esta última, un triangular con Omán y con Emiratos en la que sólo le servía el triunfo al conjunto dirigido por Lopetegui. Un empate les mandaba a una exigente repesca, mientras que una derrota podía incluso dejarles en última posición de ese grupo.

Pero Qatar consiguió, contra pronóstico, imponerse a una selección que, teóricamente, era superior a ellos y que contaba con la ventaja de saber que el empate les servía para certificar su presencia en Canadá, México y Estados Unidos. Fue en la segunda parte cuando se decidió todo. El gol de Boualem Khoukhi daba alas a los de Lopetegui, que dejarían casi sacado su billete para el Mundial en el 74′, por medio de Pedro Miguel.

Aunque el 2-0 les daba el pase para el Mundial 2026, aún les tocaría sufrir. Se quedaban con uno menos en el 89′ tras la expulsión de Salman y, además, el colegiado añadía 15 minutos de descuento. Media prórroga y con uno menos para defender su renta de dos goles.

Por medio de Sultan Adil, Emiratos lograba recortar distancias en el minuto ocho del descuento y apretaba para lograr el empate. Cierto es que contaron con la fortuna de que el disparo de su futbolista tocó en un defensor qatarí para desviar por completo la trayectoria y acabar en el fondo de la red.

Sufrió Qatar, pero finalmente lograba la clasificación para el Mundial 2026, la primera conseguida sobre el césped en toda su historia, con Lopetegui a los mandos. Cabe recordar que estuvieron en la última, puesto que ejercieron como anfitriones, pero fueron eliminados a las primeras de cambio, al cosechar tres derrotas en la fase de grupos ante Ecuador, Senegal y Holanda. Ahora, acudirán a este Megamundial de 48 selecciones por méritos propios.

Lopetegui estará en el Mundial

Julen Lopetegui podrá de esta manera cobrarse una de las cuentas pendientes de su carrera. El entrenador español logró la clasificación para el Mundial 2018 cuando era seleccionador de España, pero no llegó a debutar, puesto que fue cesado a sólo dos días del estreno de la Selección en la cita, tras conocerse que ficharía por el Real Madrid al término del campeonato.

En esta ocasión, Lopetegui por fin podrá estar presente en un Mundial, tras certificar el pase de Qatar. Eso sí, lo hizo con susto, puesto que se llevó un fuerte balonazo en la cara durante el partido. Lo importante, es que su selección estará en la cita mundialista de 2026, después de conseguir una histórica clasificación en la AFC (Confederación de Fútbol Asiática), que contará con un total de nueve representantes en la cita del próximo verano.