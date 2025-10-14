Bar Refaeli critica a Penélope Cruz por comparar prisioneros palestinos con rehenes: «Das voz a asesinos»

La actriz y modelo israelí Bar Refaeli ha criticado públicamente a Penélope Cruz por un vídeo compartido en la cuenta de Instagram de la actriz. Cruz publicó primero el emotivo reencuentro entre Matan Tzangauker, rehén israelí liberado por Hamás, y su madre Einav Tzangauker, seguido de imágenes de un prisionero palestino liberado durante un acuerdo de intercambio reuniéndose con su familia. Bar Refaeli ha respondido señalando que el vídeo de Penélope Cruz equipara erróneamente situaciones muy distintas: «¿En lugar de hablar de paz, le das espacio a asesinos? Estoy segura de que tus intenciones son buenas, pero cuando equiparas la liberación de veinte rehenes israelíes secuestrados con brutalidad con la liberación de 2.000 terroristas condenados, ¿qué estás tratando de decir?», ha escrito en sus redes sociales.

Matan Tzangauker fue secuestrado durante la masacre del 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz, al sur de Israel, junto con su novia Ilana Gritzewsky. La joven fue liberada en el primer acuerdo de intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos, mientras que Matan permaneció más de 650 días en la Franja de Gaza.

Durante el ataque, los terroristas de Hamás asesinaron o secuestraron a una cuarta parte de los 400 residentes de Nir Oz, incluyendo a la familia Bibas; los hermanos Ariel, de 4 años, y Kfir, de 9 meses, fueron asesinados y sus cuerpos devueltos el 20 de febrero de 2025.

La comparación realizada por Penélope Cruz ha sido fuertemente criticada en redes sociales por miembros de la comunidad israelí, incluyendo a Avia Levi, cónsul de Israel en República Dominicana, y al escritor Hen Mazzig, quien destacó que Refaeli le había explicado “la diferencia entre un rehén y un prisionero”.

Por su parte, Penélope Cruz y su pareja, Javier Bardem, han expresado en varias ocasiones su apoyo a la causa palestina, generando polémica. En julio de 2014, ambos actores firmaron junto a otros cineastas, como Pedro Almodóvar, una carta abierta condenando las acciones militares de Israel en Gaza, calificándolas de «genocidio» y solicitando a la Unión Europea que interviniera para detener la ofensiva y criticando el bloqueo de Gaza.

La postura de Cruz y Bardem ha sido especialmente criticada debido a que sus hijos, Leonardo y Luna, tienen nacionalidad estadounidense de nacimiento, y Penélope Cruz dio a luz en el hospital judío Cedars-Sinai, en Los Ángeles, California.

El intercambio entre Refaeli y Cruz ha vuelto a encender el debate sobre el conflicto israelí-palestino y sobre el papel de las figuras públicas en cuestiones geopolíticas, mostrando cómo las redes sociales amplifican los choques de opiniones sobre temas muy sensibles.