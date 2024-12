‘Gran Hermano’: ¿quién fue la concursante expulsada ayer, martes 3 de diciembre?

El mes de diciembre ha aterrizado por todo lo alto y en los programas de televisión de nuestra parrilla audiovisual ya se empieza a notar. Durante los últimos días, informábamos que programas como MasterChef Celebrity ya habían emitido su gran gala final. El final de una aventura que ha durado tres meses y cuya estela será seguida, muy pronto, por Gran Hermano. El popular reality de Mediaset España se encuentra en la etapa final de su travesía y cada vez son menos los concursantes que quedan en la casa de Guadalix de la Sierra. Por ello, y con la gran final cada vez más cerca, estar nominado no es una opción.

Pero, ahora, en Gran Hermano hay más de una expulsión semanal. Por ello, y como no podía ser de otra manera, la pasada noche del 3 de diciembre los espectadores fueron conocedores del nombre de la nueva expulsada de la edición. De esta manera, pudimos observar como la noche comenzaba estupendamente para Óscar. Tras convertirse en el salvado por la audiencia, el concursante regresó a la casa casi sin dirigirse a sus dos compañeras: Daniela y Violeta. «Estad las dos tranquilas, buenas noches, gracias. Adiós», dijo antes de irse.

Daniela o Violeta, una de las dos ha sido expulsada

A estas alturas del concurso, cualquier cosa puede pasar. Por ello, Violeta quiso confesarse con Jorge Javier Vázquez y le contó cuáles eran sus impresiones. «No quiero irme, pero tengo una mala sensación ahora mismo… No me he podido despedir ni de Nerea, ni de Edi, ni de Jorge… Persona que acaba en la palestra con Daniela, persona que se va», dijo.

Completamente nerviosa y con la certeza de que sería ella la expulsada, Violeta aguardaba el momento de escuchar el veredicto de la audiencia. Pero, para su sorpresa, los espectadores de Gran Hermano decidieron que la que tenía que terminar su concurso era Daniela. Hasta ahora, la participante se ha convertido en la gran invicta de la edición, pero no ha podido hacerle frente a Violeta.

«No me lo esperaba para nada. Miles de gracias de corazón», dijo Violeta muy emocionada. Por su parte, la expulsada de la noche se sinceró. «Estoy bien, tranquila. Me lo esperaba, se lo dije a ella hace unos minutos. Estamos a la merced del público. No le habrán gustado actitudes como ser tan clara», confesó al respecto.

El mensaje de Daniela a Maica

Antes de poner rumbo al plató de Telecinco, Daniela tuvo la oportunidad de hablar con su querida amiga Maica. Por ello, no se anduvo con rodeos. «No te fíes de esta chica, te ha dejado como teatrera delante de toda España. Falta muy poco, amor. Nos vemos dentro de nada, tienes que ser fuerte y apoyarte en Adrián. No confíes en Violeta porque es muy falsa», le dijo.

Por su parte, Maica no podía parar de llorar al saber que Daniela era la expulsada. De hecho, posteriormente a su encuentro, Daniela podía escuchar los sollozos de su amiga desde la sala de expulsión. Una situación que la dejó completamente destrozada. «Daniela, te quiero», repetía entre lágrimas. «Estoy aquí, Danielita, no te preocupes, no la voy a dejar sola, estoy aquí, tranquila», dijo Adrián, por su parte, a su lado.