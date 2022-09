Una noche más, Got Talent regresa con una nueva entrega. Tras el cambio en la parrilla televisiva de Telecinco, este miércoles el concurso de talentos vuelve al prime time de la cadena, con un nuevo programa que promete dejar sin palabras a los espectadores.

Un programa en el que la afinidad de criterio mostrada entre Paula Echevarría y Risto Mejide en los anteriores programas, se materializará con la concesión de un Pase de Oro conjunto que ambos miembros del jurado otorgarán en la segunda gala de Audiciones de Got Talent.

Después de que uno de los concursante realice su actuación, Paula Echeverría pulsará el botón dorado en honor a su padre, gran amante de la disciplina que este singular artista trae al teatro. Y de esta forma, Risto seguirá los pasos de la asturiana.

✨ Hoy tenemos Pase de Oro conjunto ✨ A partir de las 22:50h, segunda gala de Audiciones de @GotTalentES en Telecinco con @Edurnity, @ristomejide, @danimartinezweb, Paula Echevarría y @Santi_Millan 👏 https://t.co/2JATrrV0lR — Telecinco (@telecincoes) September 13, 2022

Por su parte, Risto contará que coincidió con este concursante en el pasado y este le preguntó si debía ir al programa, a lo que el catalán contestó que no, al no verle lo suficientemente preparado. El artista, que no escuchó el consejo, finalmente logrará conquistar al juez con su actuación.

Por otro lado, una niña que aparece de dentro de un televisor como la inquietante protagonista de la película de terror The Ring y que realiza un impresionante número de contorsionismo, será otra de las grandes protagonistas de la noche.

Así como un imitador de Miguel Bosé, un artista de La Palma que canta un tema propio dedicado a su tierra natal tras la erupción del volcán y un concursante que canta lanzando eructos, serán otros de los protagonistas de la nueva entrega de Got Talent. ¡No te lo puedes perder!