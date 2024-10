Gonzaló Miró aclara la situación de Amaia Montero: «¡Qué mal mientes!»

El comunicado unilateral del grupo La Oreja de Van Gogh anunciando la salida de Leire Martínez ha sacudido España, siendo el tema más comentado de las últimas horas en todos los programas, incluso de los informativos. Espejo Público tampoco ha querido dejar de comentar la noticia, aunque ha esperado a la segunda parte de la mañana, la dedicada a temas alejados de la política y los sucesos. En ese bloque ha estado presente Gonzalo Miró, tertuliano habitual de programas de Antena 3 y laSexta que tiene comunicación directa con Amaia Montero, a la que todos señalan como candidata para su regreso a la formación. El hijo de Pilar Miró y la cantante mantuvieron una relación sentimental desde el año 2009 y hasta 2011, pero actualmente sigue teniendo una bonita amistad y no han roto el contacto.

Susanna Griso y sus colaboradores no dudaron en aprovechar su presencia para intentar sonsacarle más detalles, ya que ninguna de las implicadas en este asunto ha querido pronunciarse hasta el momento tras la noticia. «¿Sabéis a quién le tenéis que preguntar? A Pablo, a Xabi, a Aritz y Álvaro. No soy yo el representante de estos cuatro músicos», ha comenzado diciendo. Para intentar salir de este asunto preguntaba a sus compañeros si este tema estaba en la escaleta: «¿Esto tocaba ahora, o lo estáis sacando ahora porque estoy aquí sentado?». En realidad lo ha dicho sabiendo que este tema le perseguirá todavía durante algunos días, ya que solo unas horas antes le hacían esa misma pregunta en Más vale tarde, otro de los programas en los que colabora en el grupo de comunicación.

«No sé qué les habrá llevado a tomar esa decisión, pero son los mismos que en su día decidieron ficharla», así ha querido echar un capote a los miembros de la banda vasca, que están siendo muy criticados por su decisión y su forma de comunicarlo. Pero también ha sacado la cara por su amiga Amaia, a la que este movimiento le está afectado: «Le tiene que afectar en el momento en que ahora tienes un reportero en la puerta y ayer no».

A Gonzalo tampoco le han gustado las palabras de sus compañeros cuando han dicho que Montero está retirada del mundo de la música, por eso ha querido puntualizarles lo que ocurre: «Amaia desde que dejó La Oreja de Van Gogh ha tenido una carrera en solitario. Nunca ha dejado de cantar». Cuando han puntualizado que está desaparecida de la primera línea de la música, es ahí cuando ha dado el gran titular asegurando que «está desaparecida por poco tiempo», dejando caer que su regreso en inminente.

Susanna Griso ha seguido insistiendo a su colaborador para preguntar solo si sabe qué planes tiene su ex pareja, dejándole que contestase «sí o no», pero sin dar más detalles. «Te prometo que no sé nada», ha sido su respuesta, pero lo hacía con una sonrisa que no ha convencido a nadie en el plató, por ese motivo la presentadora le ha dejado claro lo que pensaba: «Qué mal mientes».