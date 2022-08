El puente del mes de agosto ha finalizado y ya son muchos los que tienen que volver a poner final a las vacaciones, y con ello, volver a la rutina. Sin embargo, no todo el mundo ha podido disfrutar este pasado día 15 de una escapada, pues también han sido muchos los que han tenido que volver a su jornada laboral. Una de ellas ha sido Gloria Camila, quien se ha presentado en Ya es verano.

En su regreso al programa, la colaboradora ha confesado cómo está su relación con la esposa de su padre, Ana María Aldón, de la crisis del matrimonio y ha respondido a la última polémica que el extorero está protagonizando.

Nuestro reportero @arnaumj ha vivido un momento muy tenso con Ortega Cano: “¡Vete a m******!” #Socialité588 pic.twitter.com/zZqQUNAqaB — SOCIALITÉ (@socialitet5) August 14, 2022

José Ortega Cano está al límite y ha vuelto a vivir un crudo enfrentamiento con la prensa, concretamente, con un reportero de Socialité. «¡A mamarla a Parla!», le ha dicho el exdiestro al periodista. Una actitud que su hija sorprendentemente no ha dudado en defender en pleno directo, ganándose con ello el desacuerdo de una de sus grandes defensora, Marta López.

«Bastante educado ha sido», declaraba Gloria Camila frente al resto de colaboradores de Ya es verano. «Entiendo el trabajo de los reporteros, pero hay trabajos y hay reporteros», continuaba. «Si están siguiéndote todo el día y te están provocando, es una alteración de los ánimos, sabiendo lo al límite que está mi padre, que le están persiguiendo las 24 horas los 7 días de la semana», agregaba.

Una actitud que ha dejado a todos los presentes en el plató sin palabras, pero que Marta López no ha dudado en reprender en pleno directo. «No es justo lo que dices, porque a tu padre no le faltan el respeto», comentaba López, mientras sus compañeros asentían. «Entiendo que tiene que estar harto, pero eso no lo justifica. No es acosar, está haciendo su trabajo», agregó.

Por su parte, y al ver que nadie estaba de acuerdo con ella, Gloria ha intentado defender a su padre haciendo alusión a la presión constante que recibe. «Es el que menos habla y al que más caña se le da», sostuvo. «Está muy al límite de nervios, y es que ya llega un punto que no puede ni salir ni ir en bici», señaló. Por otro lado, y respecto al matrimonio de su padre, dejó claro que, de momento, no hay ninguna novedad positiva.