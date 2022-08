Gloria Camila | su reacción al ser preguntada por Ana María Aldón: “No sé qué va a pasar”

Otro día más, tenemos noticias y declaraciones sobre la más que probable separación entre Ana María Aldón y Ortega Cano. Es uno de los temas de actualidad más comentados en todos los medios de comunicación referidos al mundo del corazón, y en muchas ocasiones esta trascendencia viene dada por las constantes apariciones en televisión de la hija del torero, Gloria Camila, la cual está muy preocupada por la situación emocional de su padre.

Gloria Camila está a punto de embarcarse en una nueva aventura, y es que, es una de las participantes del nuevo reality show de Telecinco, Pesadilla en el Paraíso. Cuando le han preguntado a la hija de Rocío Jurado si tenia ganas de ir al programa, ella ha respondido: “No sé qué va a pasar, tengo el corazón dividido”, haciendo alusión a que le apetece participar, pero que le va a costar dejar a su padre solo.

La preocupación de Gloria Camila tras conocerse su participación en @Pesadillaparais ☀ #YaEsVerano https://t.co/jajUCXVix7 — Telecinco (@telecincoes) August 7, 2022

También ha sido preguntada acerca de cómo cree que será su relación con la diseñadora de moda Ana María Aldón, a lo que ella ha dicho que es incierto, que lo único que ella desea es que todo el mundo se encuentre bien.

Omar Suárez se ha encontrado con Ana María Aldón y, por sus palabras, sabemos que se ha quedado extremadamente impresionado por el estado anímico de la de Sanlúcar de Barrameda. «Yo conozco a Ana María y sé de lo que hablo. Me ha impactado su estado. La he visto muy floja. Le costaba centrarse incluso. Camina muy lento. Se lo he dicho y me ha dicho que acude a los especialistas que tiene que acudir y que tiene sus cosas…» dijo el reportero.

Todo el mundo coincide en que esta separación entre Ortega Cano y Ana María está siendo especialmente traumática para todas las partes implicadas. Solamente nos queda saber cuándo harán oficial esta separación, y si el río sigue muy revuelto después de esto.