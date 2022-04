Gloria Camila ha hablado sobre la presunta infidelidad de Manuel Bedmar a Rocío Flores. La joven ha podido hablar con su sobrina y se ha mostrado muy contundente sobre este tema de su familia.

La revista ‘Lecturas’ destapó en exclusiva cómo fue infiel el novio de la hija de Rocío Carrasco con Laura Gutiérrez, quien ha dado todo lujo de detalles sobre su relación amorosa. En ‘Ya son las ocho’, la colaboradora ha reaccionado a estas palabras. «He hablado con mi sobrina, pero se queda para nosotras y no pienso decir nada», ha dicho la hija de Ortega Cano, pero no ha querido confirmar ni desmentir nada.

«Rocío es partidaria de no hablar de su relación íntima con Manuel Bedmar», ha añadido Gloria Camila, quien está muy pendiente del estado de su sobrina tras esta bomba que puede hacer tambalear de nuevo su relación. Además, la tertuliana ha dejado la puerta abierta a que sea la propia Rocío Flores quien de estas explicaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por • GLORIA ORTEGA • (@gloriacamilaortega)

La hija de Rocío Carrasco volverá este viernes a los platós tras estar aún convaleciente de su última operación estética. «La pobrecita está malita, con dolores, y espero que se recupere pronto», comenta la colaboradora. Por un lado, Miguel Ángel Nicolás sostiene que todo esto ya es pasado. «Yo tengo la impresión de que, si ha ocurrido algo, que no lo sé, han hablado y está todo perdonado», explica el tertuliano.

Por otro lado, existe el rumor de que Miguel Bedmar puede ser unos de los participantes en ‘Supervivientes’, un reality de Telecinco. Ante esta teoría, Gloria Camila se ha echado a reír, sin embargo, Sonsoles Onega comentaba al respecto que puede ser muy posible. «No es Supervivientes, ya te digo que no porque Manuel tiene su trabajo. Ellos tendrán sus cosas y ya está. Rocío lo mantiene en privado así que yo lo voy a respetar», asegura la joven.