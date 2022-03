Tras la respuesta de Gloria Camila ante los rumores de una crisis matrimonial entre su padre y Ana María Aldón, ‘Sálvame’ encargó a Kiko Jiménez una misión. ¿En qué consistía? En acudir como reportero a un evento al que acudiría su exsuegro para preguntarle por esta polémica.

Una misión que, para sorpresa de todos, terminó con un encontronazo a las puertas de la casa del torero, donde Kiko recibió una única respuesta: “Cornudo”.

En ‘Ya son las ocho’ la hija del diestro, indignada ante la situación, ha querido mostrar su versión sobre lo que sucedió: “He estado viendo ‘Sálvame’ y vengo cabreada porque mucho que decimos que Antonio David ha vivido de Rocío Jurado y Rocío Carrasco, y estamos dando voz y voto a uno que sigue el mismo camino. Lo único que hace es hablar y despotricar de mi familia. Ayer este señor que no es periodista va de reportero, va a un photocall mandado por su programa para intentar coger palabras de mi padre. Yo me entero de que está y cojo a mi padre y entramos por detrás porque de este señor cosas buenas no van a venir”.

Gloria Camila: «No voy a hablar de este tema porque al final se están haciendo unas especulaciones que prefiero no hablar» #YaSonLasOcho15M https://t.co/BrXddRdMK7 — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) March 15, 2022

Seguidamente comentaba que las provocaciones de Kiko Jiménez para que su padre saltara habrían sido constantes: “Su única era provocar. Cuando salimos por la puerta de atrás y el señor le llamaba ‘cierra bares’ y cobarde (…) Este señor se dirige a la casa de mi padre a las 23.30 de la noche para conseguir las provocaciones”.

Indignada por la situación, Gloria Camila confesaba por primera vez los problemas que tuvo que superar tras separarse de su expareja: “Yo durante tres años lo he estado pasando mal porque este señor ha estado en un plató poniéndome a parir a mí y hablando mal de mi familia. Yo por culpa de este señor he tenido anorexia nerviosa, me he quedado en 47 kilos, he tenido que ir a psicólogos, he tenido que hacer muchas cosas que yo jamás he contado. Y he tenido que ver cómo ha aprovechado una crisis matrimonial que se ha desmentido para regocijarse en hacer daño”.