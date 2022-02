Desde que comenzó su andadura en ‘Sálvame’ como colaborador, Kiko Jiménez ha dado mucho de qué hablar. Su inicio en el programa de Telecinco tuvo lugar en el año 2020, periodo en el que tuvo muchos tensos enfrentamientos con Kiko Matamoros. Pero, el tiempo ha pasado, y desde entonces el colaborador televisivo ha evolucionado profesionalmente y personalmente con la relación que mantiene con sus compañeros de trabajo.

Sin embargo, y a pesar de que su relación con Matamoros ha mejorado, todavía hay algunas relaciones que siguen tan deterioradas como al principio. Por ello, Kiko Jiménez ha dado una entrevista a ‘Lecturas’ donde ha hablado de los afectos y antipatías que mantiene en la actualidad con sus compañeros de ‘Sálvame’. Una entrevista donde no ha tenido reparos en poner en el punto de mira a una colaboradora en concreto.

«Hay compañeros que son peores: egoístas, avariciosos, clasistas, pelotas… Pero, como comprenderás, no quiero hacerme más enemigos y tampoco es obligatorio recordar sus cualidades y menos en público, que bastante tienen ya con lo que tienen, aunque si me pides un nombre te lo doy: Laura Fa», declaró el colaborador.

Unas palabras que han pillado por sorpresa a todos, ya que sus monumentales enfrentamientos con Rafa Mora han dado a pensar que podría ser el que menos agrado le cauce. La periodista catalana se posiciona, por lo tanto, en el primer puesto de enemigos en ‘Sálvame’ para Jiménez. Eso sí, igual que ha señalado lo negativo de sus compañeros, también ha querido mencionar lo positivo.

Y es que, si de buenos compañeros se trata, Kiko lo tiene claro. De Anabel Pantoja ha asegurado que «como amiga me tiene enamorado». Además, ha confesado que se lleva «genial» con Kiko Hernández y Alonso Caparrós, y que la más «divertida y campechana» no es otra que Lydia Lozano. Sin lugar a duda, una entrevista que no ha dejado indiferente a nadie.